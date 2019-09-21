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أخبار العالم

تعذيب طفلة رضيعة في السعودية.. أول تعليق من الأب على الفيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:52 م
تعذيب طفلة رضيعة
تعذيب طفلة رضيعة في السعودية
قسم الخارجي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أدى لغضب عارم في المملكة العربية السعودية، حيث يبين المقطع أبًا يضرب طفلته الرضيعة بعنف.

وبعد انتشار المقطع للأب وهو يضرب طفلته محاولًا إجبارها على الوقوف، خرج الرجل نفسه اليوم في مقطع فيديو ليعتذر عما أقدم عليه.

وأكد في مقطع الفيديو أن الحادثة قديمة، وأنه لا يعلم من نشره، مؤكدًا أنه تزامن مع غياب زوجته منذ أسبوعين عن المنزل، حيث تركته وحده يعتني بأطفاله الأربعة.

وأشار إلى أنه كان في وقت الحادثة يحاول تعليم طفلته الوقوف، وأنه كان يمر وقتها بحالة نفسية سيئة.

وأوضح أنه تاب عن فعلته، واعتذر إلى الجميع عما اقترف من تعنيف لطفلته.

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