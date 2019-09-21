باسم سمرة يكشف عن سر تعامله مع الكلاب فى ولاد رزق 2

كشف الفنان باسم سمرة عن حقيقة تعرضه الى صعوبات أثناء تصوير فيلمه "ولاد رزق 2" والذى ظهر فيه وهو يتعامل مع الكلاب خاصة انه شخصية من أصحاب النفوذ والمال.



قال باسم سمرة لـ "صدى البلد" : اعتدت التعامل مع الحيوانات بشكل عام فى الأعمال الفنية ولم تكن هذه التجربة الاولى لى حيث قدمتها من قبل فى فيلم "تيتة رهيبة".



وأضاف باسم قائلا : "قمت باجراء بروفة لمدة يوم كامل مع الكلب الذى تعاملت معه فى الفيلم حيث اصطحبته الى منزلى وعاش مع يوما كامل بمزرعتى الخاصة و التى تحتوى على 15 كلبا حتى يكون هناك نوعا من الألفة بيننا وهو ما تحقق على أرض الواقع.



يذكر أن فيلم ولاد رزق 2 يشارك فى بطولته كل من احمد داود وأحمد الفيشاوى واحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وغادة عادل واياد نصار وتاليف صلاح الجهينى واخراج طارق العريان.