مكشوف الظهر.. ريم مصطفي تبرز تصميم فستانها بالجونة

نشرت الفنانة ريم مصطفي علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة لها جديدة من مهرجان الجونةظهرت ريم بفستان اسود طويل انيق وطويل مع مكياج هادئ مناسب مع لون بشرتها ومع اطلالاتها بالفستان الاسود ، وكانت اعتمدت ريم تسريحة شعر بسيطة بشعرها الاشقر مع الفستان.والتقطت ريم الصور بطريقة ما حتي تظهر ظهر الفستان المكشوف وهو مايميز تصميم فستانها الزي يخلو من التطريزات.