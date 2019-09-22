ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مكشوف الظهر.. ريم مصطفي تبرز تصميم فستانها بالجونة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:14 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة ريم مصطفي علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة لها جديدة من مهرجان الجونة

ظهرت ريم بفستان اسود طويل انيق وطويل مع مكياج هادئ مناسب مع لون بشرتها ومع اطلالاتها بالفستان الاسود ، وكانت اعتمدت ريم تسريحة شعر بسيطة بشعرها الاشقر مع الفستان.

والتقطت ريم الصور بطريقة ما حتي تظهر ظهر الفستان المكشوف وهو مايميز تصميم فستانها الزي يخلو من التطريزات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون مكياج.. ريم مصطفى تبهر متابعيها في أحدث إطلالاتها

نفرتيتي العصر .. سوسن بدر في إطلالة مع ملوك مصر القدامى

بفستان لافت.. رشا مهدي تستعرض أناقتها في مهرجان الجونة السينمائي

بـ فستان جريء .. شاهد إطلالة هدى المفتي فى مهرجان الجونة

فستان جذاب.. ريهام أيمن تتعرض لوصلة غزل في ثاني أيام مهرجان الجونة... شاهد

ترتر لامع.. نسرين طافش تبهر متابعيها على الإنستجرام بإطلالتها

ترشيحاتنا

بطريقة آمنة.. 4 خطوات لتنظيف النظارة

قرار فنى غريب من ميتشو قبل مواجهة الزمالك والاتحاد السكندرى بالدروى

هدافو الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يبتعد وأجويرو في الصدارة

أسباب العقم عند الرجال وطرق علاجه.. رقم 10 غير متوقع

خالد الغندور يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة

بعد فستانها الجريء.. بسنت شوقى خطيبة محمد فراج تبهر جمهورها بأنوثتها ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف الظهر.. ريم مصطفي تبرز تصميم فستانها بالجونة

قصير أوي.. ناهد السباعي بفستان جريء في مهرجان الجونة

شاهد.. استعراض جوي مذهل لسلاح الجو السعودي احتفاءً باليوم الوطني