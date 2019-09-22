مكشوف الظهر.. ريم مصطفي تبرز تصميم فستانها بالجونة

نشرت الفنانة ريم مصطفي علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة لها جديدة من مهرجان الجونة
ظهرت ريم بفستان اسود طويل انيق وطويل مع مكياج هادئ مناسب مع لون بشرتها ومع اطلالاتها بالفستان الاسود ، وكانت اعتمدت ريم تسريحة شعر بسيطة بشعرها الاشقر مع الفستان.
والتقطت ريم الصور بطريقة ما حتي تظهر ظهر الفستان المكشوف وهو مايميز تصميم فستانها الزي يخلو من التطريزات.
ظهرت ريم بفستان اسود طويل انيق وطويل مع مكياج هادئ مناسب مع لون بشرتها ومع اطلالاتها بالفستان الاسود ، وكانت اعتمدت ريم تسريحة شعر بسيطة بشعرها الاشقر مع الفستان.
والتقطت ريم الصور بطريقة ما حتي تظهر ظهر الفستان المكشوف وهو مايميز تصميم فستانها الزي يخلو من التطريزات.