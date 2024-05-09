البيت الأبيض يحذر من الغزو الإسرائيلي لرفح: لن يؤدي لهزيمة حماس

أصدر البيت الأبيض بياناً يحذر فيه من احتمال قيام إسرائيل بغزو كبير لرفح، مشدداً على أن مثل هذا الإجراء لن يؤدي إلى تقدم الجهود الرامية إلى هزيمة حماس.

وفقا للجارديان، سلط جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، الضوء على هذا الموقف في مؤتمر صحفي، مؤكدا أنه من وجهة نظر الرئيس بايدن، فإن شن هجوم واسع النطاق على رفح لن يسهم في تحقيق الهدف المقصود.

تسلط تصريحات كيربي الضوء على المناقشات الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن رفح. ويأتي ذلك وسط استنكارات متكررة من قبل الرئيس بايدن ومسؤولين أمريكيين آخرين ضد احتمال القيام بعملية عسكرية في رفح، مع الإشارة إلى المخاوف بشأن العواقب الإنسانية التي قد تترتب على مثل هذا العمل.

يعكس موقف البيت الأبيض نهجاً دقيقاً في التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مع إعطاء الأولوية للسبل الدبلوماسية على التصعيد العسكري. من خلال الحث على ضبط النفس والتأكيد على ضرورة تجنب الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني، تسعى إدارة بايدن إلى تعزيز الاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة.

يسلط البيان الضوء أيضًا على التعقيدات المحيطة بالصراع، معترفًا بالتحديات التي تواجه إيجاد حل يعالج المخاوف الأمنية لإسرائيل ويعالج في الوقت نفسه مظالم الفلسطينيين.