رئيس الوزراء : الرئيس الصينى سيزور مصر الفترة المقبلة وعلاقتنا ببكين استراتيجية

وصف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصينى بالمهمة جدا .

وأضاف مدبولى خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيستقبل رئيس مجلس الدولة الصينى غدا الخميس وسيتم التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات والمشروعات الكبيرة والمهمة .

وتابع مدبولى قائلا : علاقتنا ببكين استراتيجية موضحا أن رئيس مجلس الدولة الصينى طلب زياردة وتفقد العاصمة الإدارية لأنها لديها سمعة عالمية .

أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج ،أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج إلى مصر، التي تبدأ اليوم الأربعاء بدعوة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تمثل خطوة دبلوماسية مهمة لتنفيذ التوافق الاستراتيجي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والرئيس شي جين بينج.



وأوضح السفير في بيان وزعته السفارة الصينية بالقاهرة اليوم ، أن هذه الزيارة تمثل أول زيارة رسمية لتشيانج إلى القاهرة، كما تُعد أعلى زيارة لمسؤول صيني إلى مصر في السنوات الأخيرة، ما يعكس عمق العلاقات المتنامية بين البلدين.. معربا عن ثقته في أن هذه الزيارة ستعطي زخما قويا لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين.



وأكد لياو ليتشيانج أن مصر والصين رفيقان يسيران جنبا إلى جنب إلى الأمام، مشيرا إلى أن الرئيسين السيسي، و شي جين بينج تربطهما صداقة عميقة، وقد التقيا مرتين خلال العام الماضي واتفقا على رفع مستوى العلاقات الثنائية نحو هدف بناء "مجتمع المستقبل المشترك في العصر الجديد"، كما شاركا هذا العام في الاحتفال الذي أقيم بروسيا بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الحرب الوطنية العظمى للاتحاد السوفيتي.



وأشار إلى أن الجانبين يتبادلان الدعم في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والأساسية، حيث تلتزم مصر بمبدأ "الصين الواحدة" ، بينما تدعم بكين جهود مصر للحفاظ على سيادتها وأمنها.



وأضاف " يعمل البلدان على تكثيف التبادلات رفيعة المستوى، وتعزيز التواصل والتعاون بين الحكومات والأجهزة التشريعية والأحزاب السياسية على كافة المستويات، مما عزز الثقة السياسية المتبادلة بشكل مستمر".