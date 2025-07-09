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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يعلق على صورته مع آبي أحمد: "اجتزاء".. وهذه تفاصيل الحوار الثنائي

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء على صورته المتداولة مع آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا في قمة البريكس.

وقال خلال مؤتمر صحفي: تابعت ما حدث على السوشيال ميديا بشأن هذه الصورة، وهي صورة جماعية وبروتوكوليا يكون تشبيك الأيدي مع بعض.. وترتيب مصر بروتوكيلا لا نملك به أي شيء.

وأضاف: تم اجتزاء الصورة والتركيز على الصورة الثنائية، ومصر تربطها علاقات مع كل دول العالم ولا نعادي أحدًا، ولسنا ضد التنمية مع أي دولة، بما لا يجور على أي قطرة مياه من حق مصر بنهر النيل.

وأكمل: نتحرك في كل المناحي الدبلوماسية، وحدث حوار ثنائي مع رئيس الوزراء الإثيوبي وأكد حرصه وتعهده بعدم الإضرار بمصر.. ما يهمنا ترجمة هذه الأمر لصور مكتوبة كوثيقة لتنظيم العلاقة المستقبلية.

وعن النمو الاقتصادي، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن وزارة التخطيط أعلنت زيادة النمو الاقتصادي الى 4.77٪؜ مشيرا الى أنه من المتوقع أن تفوق معدلات النمو مما توقعناها.

وأضاف رئيس الوزراء ان جميع القطاعات نمت بقوة وخاصة الصادرات المصرية مشيرا الى أن الاحتياطي من العملة الاجنبية ارتفع مؤكدا ان الاقتصاد المصري يتعافى بقوة .

وأكد مدبولي أن بعثة صندوق النقد الدولي راجع مع الحكومة البرنامج المصري الا بند واحد فقط وهو الطروحات لاننا نريد تعظيم الاستفادة من الطروحات وطرحها بارقام مناسبة ، لذلك طالبنا من الصندوق جمع المراجعة الخامسة مع المراجعة السادسة.

مدبولي رئيس الوزراء رئيس وزراء إثيوبيا البريكس الصورة الثنائية

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