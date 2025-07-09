أخبار السيارات| سيارة جديدة بقوة 1850 حصانا.. ورسوم ترامب الجمركية تضرب مبيعات مرسيدس

نشر موقع صدى البلد مجموعة متنوعة من أخبار السيارات التي تضمنت أحدث التقارير والأحداث في عالم السيارات.. إليكم أبرز العناوين:

شركة Zenvo الدنماركية تكشف عن السيارة الخارقة الجديدة TSR-GT، بمحرك V12 هجين يولد قوة 1850 حصانًا وسرعة قصوى تتجاوز 450 كم/س، مع تصميم عدواني يُبرز طابعها الفريد.

مرسيدس تتعرض لهبوط في المبيعات بعد فرض رسوم جمركية من قبل إدارة ترامب على السيارات الأوروبية، مما أثر على صادراتها وتسبب في خسائر ملحوظة بالأسواق الدولية.

مازدا تدخل عالم السيارات الكهربائية بقوة من خلال طراز سيدان جديد كليًا مخصص للسوق الأوروبي، يجمع بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة.

هوندا تعلن رسميًا سحب طراز "Honda E" الكهربائي من الأسواق الأمريكية بعد ضعف الإقبال والمبيعات، رغم التصميم العصري والأداء الجيد، في ظل المنافسة الشرسة.