أخبار السيارات| سيارة جديدة بقوة 1850 حصانا.. ورسوم ترامب الجمركية تضرب مبيعات مرسيدس

نشر موقع صدى البلد مجموعة متنوعة من أخبار السيارات التي تضمنت أحدث التقارير والأحداث في عالم السيارات.. إليكم أبرز العناوين:
1. بقوة 1850 حصانًا.. سيارة Zenvo الخارقة الجديدة بـ نظرة قاتلة
شركة Zenvo الدنماركية تكشف عن السيارة الخارقة الجديدة TSR-GT، بمحرك V12 هجين يولد قوة 1850 حصانًا وسرعة قصوى تتجاوز 450 كم/س، مع تصميم عدواني يُبرز طابعها الفريد.
2. مبيعات مرسيدس تتراجع بعد تعرضها لضربتين بسبب رسوم ترامب الجمركية
مرسيدس تتعرض لهبوط في المبيعات بعد فرض رسوم جمركية من قبل إدارة ترامب على السيارات الأوروبية، مما أثر على صادراتها وتسبب في خسائر ملحوظة بالأسواق الدولية.
3. مازدا تفاجئ الأوروبيين بسيارة سيدان كهربائية جديدة.. شاهد
مازدا تدخل عالم السيارات الكهربائية بقوة من خلال طراز سيدان جديد كليًا مخصص للسوق الأوروبي، يجمع بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة.
4. هوندا تسحب سيارتها الرياضية الكهربائية من السوق الأمريكية
هوندا تعلن رسميًا سحب طراز "Honda E" الكهربائي من الأسواق الأمريكية بعد ضعف الإقبال والمبيعات، رغم التصميم العصري والأداء الجيد، في ظل المنافسة الشرسة.