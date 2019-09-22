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رياضة

لسبهم مرتضى منصور.. تغريم النادي الأهلي 365 ألف جنيه بسبب جمهور مباراة السوبر

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:03 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
يسرى غازى
أصدرت لجنتا الانضباط والمسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عقوبات مالية، على فريقي الأهلي والزمالك؛ لما بدر منهما خلال مباراتهما مساء الجمعة الماضي باستاد برج العرب على كأس السوبر؛ بعد الإطلاع على تقارير مراقب المباراة والحكام.

وبلغت مجموع الغرامات الموقعة على النادي الأهلي 365 ألف جنيه، والغرامات الموقعة على نادي الزمالك 315 ألف جنيه؛ تسدد لخزينة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصدار العقوبات.

وجاءت الغرامات المالية الخاصة بالنادي الأهلي على النحو التالي :
- 100 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة لجماهير الفريق المنافس.

- 50 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة لرئيس نادي الزمالك

- 50 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة للاعب محمود عبد الرازق ( شيكابالا )

- 50 ألفا لقيام جماهيره بإطلاق ألعاب نارية بالمدرجات.

- 50 ألفا غرامة على اللاعب حسام عاشور و 50 ألفا غرامة على اللاعب رمضان صبحي لقيامهم بإثارة جماهير فريقهم للهتاف بعبارات خارجة.

- 10 آلاف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب في بداية الشوط الأول لمدة 5 دقائق.

- 5 آلاف جنيه لتأخير تسليم الاسكورشيت للحكم قبل المباراة.

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