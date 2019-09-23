حبس عاطل لاتجاره في الحشيش بالنزهة

أمرت نيابة النزهة بحبس عاطل 4 أيام على ذمه التحقيقات، لاتجاره في مخدر الحشيش بالنزهة.



أثناء مرور قوة أمنية من إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى بشارع جوزيف تيتو ـ دائرة قسم شرطة النزهة تمكنت من ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس المخدر وزنت 350 جراما وكمية من الحشيش المخدر وزنت 20 جراما ومبلغ مالي 880 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض " نصل معدني" .



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، الهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه ، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع تحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة .