11 معلومة عن بوابة المناهج التعليمية Discovery Education

خصصت وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمي على الانترنت ، بوابة مناهج تحمل اسم Discovery Education



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات عن هذه البوابة :



* يمكن الدخول على رابط بوابة المناهج من خلال الضغط على https://discoveryeducation.ekb.eg/curriculum/



* تعمل شبكة Discovery Education بالتعاون مع المجلس الرئاسي التخصصي للتعليم والبحث العلمي، والمؤسس بمبادرة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



* توفر بوابة Discovery Education للمدرسين، والطلاب وأولياء الأمور في مصر أدوات تفاعلية لتحسين عملية التعلّم.



* تساعد هذه البوابة على الوصول إلى آلاف الفيديوهات التعليمية باللغتين العربية والإنجليزية عبر بوابة ويب حصرية



* تحتوي هذه البوابة على موارد رقمية تفاعلية مختارة بعناية، وتشمل الفيديوهات، والتسجيلات الصوتية، والمقالات النصية، والصور، والأنشطة التفاعلية التي تتناسب جيدًا مع النطاق الإدراكي للمناهج المحلية



* تعمل هذه البوابة على ربط الموارد المتعددة الوسائط الممتعة والتفاعلية المنتقاة بالدروس والوحدات الموجودة في المناهج الدراسية القومية من خلال Curriculum ConnectTM



* تقدم هذه البوابة برامج فيديو أسبوعية في خمس مواد، العلوم، والرياضيات، ومهن STEM، ومهارات القرن الحادي والعشرين، والموضوعات العالمية، على شبكة WebEdTV لإثارة الفضول ودعم التعلّم في المدرسة أو في المنزل.



* تتيح هذه البوابة امكانية تدريب تطوير مهني موسّع على أفضل ممارسات STEM لمديري المدارس والمعلمين، مع الحصول على اعتماد STEM Excellence Centers (مراكز تميّز STEM) بنهاية برنامج التدريب الممتد لعامين



*تأخذ Discovery Education الحصص الدراسية في رحلة حول العالم خارج جدران الفصول الدراسية من خلال تجارب افتراضية تقدم موضوعات مثيرة وخبراء متميزين، بالإضافة إلى اكتشافات مذهلة لتوفير تجربة تعلّم شاملة فريدة من نوعها.



* توفر Discovery Education محتوى للوسائط الرقمية يتسم بالاتساع والعمق، كما يتصف بالشمولية في الموضوعات، والجاذبية للطلاب، بشكل يخلق صورة من العالم الفعلي داخل الفصل الدراسي لإعطاء كل طالب الفرصة للتعامل مع تجارب رائعة من خلال الأشخاص، والأماكن، والأحداث.



* المحتوى يواكب متطلبات المناهج الدراسية، وتم وضعه والإشراف عليه بواسطة خبراء متخصصين في مجال التعليم.