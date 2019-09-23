عقر 8 منهم 5 أطفال.. كلب ضال يثير الذعر في قرية بـ قنا

عقر كلب ضال، قرية الحلفاية بحري، التابعة لمركز نجع حمادي، 8 أشخاص بينهم 5 أطفال، أثناء مهاجمة لعدد من التجمعات بالقرية.



تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمهاجمة كلب ضال قرية الحلفاية بحري بمركز نجع حمادي، وعقر كل من : عادل نجاب أحمد 40 عامًا، وعوض فتوح محمد علي 28 عامًا، ومحمد صابر مبارك 17 عامًا.



وكل من: رودينا محمود صبري 5 أعوام، وسارة حمدي أحمد 4 أعوام، وأحمد حمدي أحمد 7 أعوام، وآدم علي جاد الرب 4 أعوام، وعمرو عسران عبدالشافي 8 أعوام.



تم نقل المصابين إلى مستشفى الوقف المركزي وإعطائهم المصل اللازم، فيما اتخذت مديرية الطب البيطري الإجراءات اللازمة للتعامل مع الكلب الضال.

