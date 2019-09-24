تعرف على أسباب اختناق محرك سيارتك

عملية احتراق الوقود فى السيارة قد يصيبها خلل ما، فيؤدى الى اختناق محرك السيارة، وأجزاء أسطوانة المُحرك إذا كانت غير قادرة على إدخال الهواء والوقود اللازم لعملية توليد الطاقة، أو إخراج العادم الناتج عن عملية الحرق بشكل سليم، يؤدي في النهاية إلى اختناق محرك السيارة وفقدان القدرة على توليد الطاقة.





وأسباب اختناق محرك السيارة قد تكون بسبب تلف جزء أو أكثر من أجزاء المحرك، ولكن هناك أسباب أخرى لذلك الاختناق وهى





1- اتساخ الشكمان وترسب نواتج احتراق الوقود على جدرانه يسبب تكلسات كبيرة الحجم مع مرور الوقت كفيلة بغلقها، ما يمنع العادم من المرور لخارج السيارة وتراكمه ومروره عكس الاتجاه فيسبب اختناق المحرك





2- تلف البواجي ، وهذا التلف يؤدي إلى اضطراب عملية حرق الوقود وزيادة استهلاك الوقود عن اللازم وبالتالي ازدياد نواتج الاحتراق واختناق المحرك بها، كما يسبب ضعف بعزم وسحب السيارة أثناء القيادة.





3- عند نسيانك فحص فلاتر المحرك وتنظيفها بشكل دوري، تتراكم عليها المُلوثات والرواسب، افيقلل ذلك من كفاءة حرق الوقود، وينتهي ياختناق المُحرك.





4- جنزير الميكنة وهو اللمسئول عن الربط بين دوران العمود المرفقي وعمود الكامات المسئول عن فتح وقفل صمامات الإسطوانات التى تسمح بدخول الهواء وخروج العادم أثناء عملية احتراق الوقود، فأي خلل أو تآكل أو قطعبه يؤثر على كفاءة حرق الوقود





5- وإذا تلف شدّاد جنزير الميكنة يفشل في القيام بوظيفته بشكل صحيح، وهو ما يؤدى الى اختناق محرك السيارة.





6- إذا كان هناك تلف بصمامات الأسطوانات أو عملها نتيجة خلل بالجنزير أو تراكم وترسب الكربون الناتج عن عملية الاحتراق عليها، فلن تُفتح الصمامات بشكل جيد لتمرير غازات العادم خارج غرفة الاحتراق بعد اتمام عملية حرق الوقود.





7- أي تآكل أو خلل بعمل عمود الكامات المسئول عن فتح صمامات الأسطوانات بشكل مُتزامن مع عملية حرق الوقود، يؤدي إلى اختناق محرك السيارة أيضًا.



