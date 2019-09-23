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رياضة

ماركا تكشف عن لاعب مفاجأة في حفل ذا بيست

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:55 م
ذا بيست
ذا بيست
إسراء أشرف
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم، الاثنين، صوب مدينة "ميلانو" بـ إيطاليا، لمشاهدة حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السنوي، لتوزيع جوائز الأفضل في العالم "ذا بيست"، لعام 2019 الجاري.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن لاعب مفاجأة في تشكيلة العام من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعام 2019.

وقالت الصحيفة الإسبانية، أن البرازيلي مارسيلو دا سيلفا، ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني، سيكون متواجدًا في تشكيلة العام من "فيفا"، رفقة زملائه في الفريق سيرجيو راموس، ولوكا مودريتش، بالإضافة إلى إيدن هازارد.

ويتنافس الثلاثي، ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، على جائزة الأفضل.

بينما يتنافس في حراسة المرمى، كل من أليسون بيكر "ليفربول"، وإيدرسون "مانشستر سيتي"، بالإضافة إلى مارك أندريه تير شتيجن "برشلونة".

وكان فان دايك تفوق حصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا للعام الجاري، متفوقًا على الثنائي ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.

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