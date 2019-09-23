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شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:21 م
وصلة رقص لهاري و
وصلة رقص لهاري و ميجان في جنوب افريقيا
رشا عوني
زار الأمير البريطاني هاري و زوجته ميجان ميركل جنوب أفريقيا في جولة ملكية جديدة صباح اليوم، وبرفقة طفلهما الصغير الأمير أرتشي الذي يبلغ من العمر 4 أشهر فقط.

ونشرت الصحف والمواقع البريطانية صور للأمير هاري وميجان ميركل أثناء زيارتهما لمنطقة نيانجا بجنوب أفريقيا، وظهر الثنائي في وصلة رقص مرحة برفقة الفتيات في جنوب السودان.

وقالت ميجان ميركل في كلمتها "أنا هنا مع زوجي كعضو في العائلة المالكة ، وأنا هنا معكم كأم، كزوجة، كامرأة، مثل لونكم ومثل أختكم".

وتستغرق زيارة هاري و ميجان لجنوب أفريقيا 10 أيام برفقة طفلهما أرتشي.

شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا
شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا
شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا
شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا
شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا
شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا
شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا
شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا
شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا
شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا
شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا
شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا
شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا

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