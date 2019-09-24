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محافظات

مصريون ضد التظاهر: ندعم الجيش والشرطة .. تحيا مصر

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:39 ص
جرائم الاخوان الارهابية
جرائم الاخوان الارهابية
قسم المحافظات
وسط دعوات تهدف لزعزعة استقرار الدولة المصرية، ظهرت الأصوات المؤيدة والداعمة للرئيس السيسي والتي دعت إلى عدم الالتفات إلى تلك الدعوات واستكمال مسيرة التنمية.

أبدى المواطنون في محافظات الجمهورية تأييدهم للدولة معلنين عن ثقتهم الكاملة في الشرطة والجيش ورفضهم لدعوات التخريب والتظاهر التي خسرت الدولة الكثير والتي يقف وراءها جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى تدمير مصر.

وأكدوا دعمهم التام للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستكمال مسيرته والدفع بالدولة ومؤسساتها إلى الأمام.

وقال أحد مواطني محافظة المنوفية إنني أؤيد القيادة السياسية، والمؤسسة العسكرية لأنها مؤسسة الرجال، والصخرة التي تتحطم عليها جميع أهواء الإرهابيين والطامعين، وأن الغرض الخبيث للدعوات هو هدم المؤسسة الوطنية.

فيما أضاف أحد مواطني محافظة قنا، أن مصر حاليا تحاط بها مؤامرات من أجل الوقيعة بين الشعب والجيش، ولكن شعب مصر الأصيل والواعي سيقف بالمرصاد لهذه الدعوات الخبيثة.

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