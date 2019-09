شيرين عبد الوهاب ترد لأول مرة على شائعات حملها.. وتكشف الحقيقة

View this post on Instagram

@75vip @75vip #شيرين_عبدالوهاب تكشف حقيقة حملها 💕 . . برعاية تكيش قروض90942003 @75vip @75vip . . . #تكييش #تكيش #تكييش_قروض #تكيش_قروض #بلاك_لست #تكييش_القروض #تكيش_القروض #تكييش_قرض #تكيش_قرض #تكييش_الكويت #تكيش_الكويت #تسديد_قروض #إعادة_جدولة #تسكير_قروض #بلاك_ليست #كياش #فواتير_بنكية #فواتير #بنك_الخليج #بنك_الوطني @75vip @75vip