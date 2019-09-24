شيرين عبد الوهاب ترد لأول مرة على شائعات حملها.. وتكشف الحقيقة

تداول عدد من جمهور ومحبي الفنانة شيرين عبد الوهاب، مقطع فيديو قصير، من حفلها الذي أحيته ليلة أمس، الإثنين 23 سبتمبر، في مدينة جدة السعودية، ضمن سلسلة حفلات اليوم الوطني للسعودية الـ89.وظهرت شيرين عبد الوهاب في الفيديو ترد لأول مرة على شائعات حملها التي انتشرت مؤخرًا، من خلال ممازحتها للجمهور في مطلع أغنيتها، قائلة: "أنا لست بحامل"، ثم استكملت أغنيتها، ليكون هذا أول رد مباشر منها على شائعات الحمل.وعادت شيرين عبد الوهاب إلى نشاطها الغنائي بهذا الحفل، بعد غيابها لفترة طويلة عن الساحة الغنائية، وإطلاق جمهورها هاشتاج #اشتقنالك_شيرين.يشار إلى أن إلغاء شيرين عبد الوهاب لحفلاتها الغنائية في الموسم الصيفي، كان سببا في انتشار لشائعة مرضها، وحملها خلال الفترة الماضية.