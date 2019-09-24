ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شيرين عبد الوهاب ترد لأول مرة على شائعات حملها.. وتكشف الحقيقة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:42 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
سعيد فراج
تداول عدد من جمهور ومحبي الفنانة شيرين عبد الوهاب، مقطع فيديو قصير، من حفلها الذي أحيته ليلة أمس، الإثنين 23 سبتمبر، في مدينة جدة السعودية، ضمن سلسلة حفلات اليوم الوطني للسعودية الـ89.

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الفيديو ترد لأول مرة على شائعات حملها التي انتشرت مؤخرًا، من خلال ممازحتها للجمهور في مطلع أغنيتها، قائلة: "أنا لست بحامل"، ثم استكملت أغنيتها، ليكون هذا أول رد مباشر منها على شائعات الحمل.

وعادت شيرين عبد الوهاب إلى نشاطها الغنائي بهذا الحفل، بعد غيابها لفترة طويلة عن الساحة الغنائية، وإطلاق جمهورها هاشتاج #اشتقنالك_شيرين.

يشار إلى أن إلغاء شيرين عبد الوهاب لحفلاتها الغنائية في الموسم الصيفي، كان سببا في انتشار لشائعة مرضها، وحملها خلال الفترة الماضية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسن الرداد : إيمي طلبت الطلاق في شهر العسل .. اعرف السبب

بعد قلق جمهورها.. شيرين عبد الوهاب تكشف سبب غيابها

بعد شائعة مرضها.. شيرين عبد الوهاب تعود بحفل في السعودية

تعليق غير متوقع.. أحلام ترد على أصالة بعد أزمة الـ بلوك

تعرف على حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب.. فيديو

ترشيحاتنا

نص مذكرة عضو مجلس الأهلي للجنة ضبط الأداء الإعلامي ضد خالد الغندور

تعرف على سر بكاء شيرين عبدالوهاب بحفل جدة

حفل The best.. تعرف على التشكيلة المثالية لـ عام 2019

بـ إطلالة جريئة .. الجمهور يتغزل فى منة فضالي .. شاهد

اخبار الفن.. محمد إمام يسخر من ياسمين رئيس.. ومحمد رمضان يوجه رسالة للمصريين.. وموقف محرج لـ دانا حمدان.. وتفاصيل جديدة عن مرض هنا الزاهد

تعليق مثير من طلعت يوسف بعد هزيمة الاتحاد أمام الزمالك فى الدورى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متألقة بالأصفر.. شاهد إطلالة هند عبد الحليم في مهرجان الجونة.. صور

بالدانتيل الشفاف وشعر مجعد.. انغام باطلالة ناعمة خلال إحيائها حفل بجدة

بـ فستان قصير.. ليلى علوى تبرز جمالها فى مهرجان الجونة السينمائى ..صور