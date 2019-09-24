تجديد حبس طفلة العياط ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات

جددت محكمة الجيزة المنعقدة فى العياط اليوم الثلاثاء حبس طفلة العياط المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها بصحراء العياط 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معها .



حضر حسن شومان المحامي الحاضر للدفاع عن موكلته "أميرة" أمام قاضى المعارضات المستشار محمد الجابرى ، ودفع بإخلاء سبيلها بأي ضمانات مالية تراها المحكمة كما دفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ، لكون المتهم لها محل اقامة معلوم ولم يسبق الحكم عليها او اتهامها في جريمة سابقة ولكونها حدث وصغيرة السن ولخلو اوراق الاتهام من اي ادلة ضدها ولورور التقرير الخاص بها يوكد صحة روايتها واقولها في تحقيقات النيابة



يذكر قررت دائرة الجيزة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قبول استئناف النيابة العامة شكلا على قرار إخلاء سبيل "أميرة. أ"، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، وقررت استمرار حبس المتهمة 30 يوما على ذمة التحقيقات.



وكانت المحكمة من قبل قررت إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه، وجددت المحكمة حبس صديقي المجني عليه، والتي كانت الفتاة ترتبط بأحدهما بعلاقة عاطفية، وعاونا القتيل في استدراجها 15 يوما بتهمة المساعدة في استدراج أنثي والتحريض على الاعتداء عليها جنسيا.



وكشفت تحقيقات نيابة العياط ملابسات ذبح طفلة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية، بعد محاولته اغتصابها، حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها، وحاول الاعتداء عليها جنسيا فذبحته ومزقت جسده بـ13 طعنة وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة