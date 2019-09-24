ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس طفلة العياط ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:38 م
طفلة العياط
طفلة العياط
ندى حمودة - أحمد مهدي
جددت محكمة الجيزة المنعقدة فى العياط اليوم الثلاثاء حبس طفلة العياط المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها بصحراء العياط 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معها .

حضر حسن شومان المحامي الحاضر للدفاع عن موكلته "أميرة" أمام قاضى المعارضات المستشار محمد الجابرى ، ودفع بإخلاء سبيلها بأي ضمانات مالية تراها المحكمة كما دفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ، لكون المتهم لها محل اقامة معلوم ولم يسبق الحكم عليها او اتهامها في جريمة سابقة ولكونها حدث وصغيرة السن ولخلو اوراق الاتهام من اي ادلة ضدها ولورور التقرير الخاص بها يوكد صحة روايتها واقولها في تحقيقات النيابة

يذكر قررت دائرة الجيزة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قبول استئناف النيابة العامة شكلا على قرار إخلاء سبيل "أميرة. أ"، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، وقررت استمرار حبس المتهمة 30 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت المحكمة من قبل قررت إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه، وجددت المحكمة حبس صديقي المجني عليه، والتي كانت الفتاة ترتبط بأحدهما بعلاقة عاطفية، وعاونا القتيل في استدراجها 15 يوما بتهمة المساعدة في استدراج أنثي والتحريض على الاعتداء عليها جنسيا.

وكشفت تحقيقات نيابة العياط ملابسات ذبح طفلة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية، بعد محاولته اغتصابها، حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها، وحاول الاعتداء عليها جنسيا فذبحته ومزقت جسده بـ13 طعنة وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم تجديد حبس الطفلة المتهمة بذبح سائق حاول اغتصابها بالعياط وصديقي القتيل

تفاصيل التحقيقات مع الطفلة المتهمة بقتل سائق ميكروباص العياط

تجديد حبس فتاة العياط لقتلها سائقا حاول اغتصابها 15 يوما

المحاكمات فى يوم.. تجديد حبس فتاة العياط لقتلها سائقا حاول اغتصابها 15 يوما.. مواد قاتلة لتصنيع الاستروكس.. إحالة عاطل للمحاكمة.. وتأجيل نظر قضية 5 متهمين في خلية الوراق لـ 25 أغسطس

بعد ساعات.. نظر استئناف النيابة على تجديد حبس فتاة العياط

قرار جديد من المحكمة بخصوص فتاة العياط.. وأميرة: أنا ضحية والمتهم حاول اغتصابي فقتلته

ترشيحاتنا

رجل أعمال يفتح طفاية حريق في وجه رجل بسبب سجارة.. فيديو

انفجار عبوة شامبو داخل سيارة يتسبب في خسائر كارثية.. وهذا ما حدث!

زيارة القبور حرام أم حلال.. وهل يشترط الطهارة والوضوء عند الذهاب؟

رسالة مؤثرة من الخطيب إلى مؤمن زكريا في ألمانيا

اخبار التوك شو.. تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال السيسي فى المعمورة.. الكشف عن الجهة الممولة لفيديوهات الهارب محمد علي ووائل غنيم

نظام ريجيم سريع جدا للطوارئ ونسف الكرش والأرداف للأبد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة .. صور

انفجار عبوة شامبو داخل سيارة يتسبب في خسائر كارثية.. وهذا ما حدث!

للمرأة السعودية.. استوحي إطلالاتك بالمناسبات من تصميمات رزان العزوني