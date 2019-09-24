صدمة في المقاصة.. غياب تونى 6 أشهر بسبب الرباط الصليبي

أجري محمد توني لاعب خط وسط فريق الكرة بنادي مصر المقاصة جراحة الرباط الصليبي بنجاح ظهر اليوم.. وحرص الجهاز الفني وجميع زملائه اللاعبين على زيارته، وكان اللاعب قد أصيب في التدريب بقطع كلي في الرباط.



وأكد دكتور أيمن رفعت طبيب المقاصة أن توني أجري الجراحة بنجاح وفي حالة صحية جيدة، موجها الشكر للفريق الطبي الذي أجرى الجراحة للاعب.



ومن المقرر أن يبدأ اللاعب العلاج التأهيلي علي مراحل وتستمر فترة العلاج الطبيعي حتي يستطيع العودة للتدريبات الجماعية بعد 6 أشهر.



وعلي الجانب الآخر يعود فريق المقاصة إلى التدريبات غدا استعدادا لمواجهة الزمالك المحدد لها ٣ أكتوبر المقبل ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري ، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو للاعبين لمدة ٤٨ ساعة عقب انتهاء مباراة أسوان والفوز فيها 2/3 ضمن الجولة الأولى بالدوري.



وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان ميدو يعود صباح غدا من إيطاليا بعد حضوره رسميا احتفالية " ذا بيست" التي نظمها الفيفا لاختيار افضل لاعب في العالم ، وكان ميدو مدعو بصفة رسمية من الاتحاد الدولي.



وأوضح هويدي أن ميدو سيقود المران مساء غدا بالملعب الفرعي لاستاد الدفاعي الجوي لبداية الإعداد لمباراة الزمالك المقبلة.

