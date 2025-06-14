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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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إيران ترفع "راية الانتقام الحمراء" ... ماذا تعني وهل تثأر طهران لشهدائها

الغارات العسكرية الاسرئيله
الغارات العسكرية الاسرئيله
إسلام خالد

رفعت إيران راية "الانتقام الحمراء" صباح  أمس الجمعة على قبة مسجد جمكران في مدينة قم جنوب العاصمة طهران، في تصعيد رمزي لافت يحمل دلالات دينية وسياسية عميقة، وذلك بعد ساعات من الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على مواقع داخل الأراضي الإيرانية.

إيران ترفع "راية الانتقام الحمراء" بعد الغارات العسكرية الاسرئيله

الغارات العسكرية الإسرائيلية التي وقعت في الساعات الأولى من فجر أمس الجمعة، استهدفت منشآت ومراكز يعتقد أنها ذات طابع عسكري وأمني، وأسفرت عن مقتل عدد من القادة العسكريين والمدنيين الإيرانيين.

رفع الراية الحمراء ليس مجرد رد فعل تقليدي، بل يُعد من أقوى الرموز في المذهب الشيعي، حيث تدل على "الدم غير المأخوذ بثأره" وتُرفع تقليديًا فوق قبور الشهداء أو في المناسبات التي تستدعي طلب الثأر.

وتحمل الراية المرفوعة عبارة «يا لثارات الحسين»، وهي شعار تاريخي ارتبط بـ"حركة التوابين" في أعقاب معركة كربلاء، حيث نادت هذه الحركة بأخذ الثأر لمقتل الإمام الحسين بن علي حفيد النبي محمد ﷺ.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: 

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