وزير الخارجية العماني: لن تنعقد أي محادثات بين إيران وأمريكا غدا

أعلن وزير الخارجية العماني، اليوم السبت، أن المحادثات التي كان من المقرر أن تُعقد بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة مسقط غدا الأحد “لن تنعقد”.

وأكد الوزير أن بلاده لا تزال ترى في الدبلوماسية والحوار السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد أعلن سابقًا عن تحديد ميعاد الجولة السادسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني على أن تنعقد يوم غد في مسقط عاصمة عُمان.

هجوم إسرائيلي ورد إيراني

وشنت إسرائيل، هجمات جوية واسعة النطاق، فجر الجمعة، باستخدام أكثر من 200 طائرة، استهدفت أكثر من 100 موقع في إيران، بما في ذلك منشآت نووية (مثل نطنز وفوردو), ومقرات عسكرية، وقادة بارزين، وأسفرت عن أضرار مادية في مواقع عسكري ومدنية ومقتل 78 شخصًا وإصابة أكثر من 320، بمن فيهم ضباط وعلماء بارزين.

وأتي الرد الإيراني بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية المتنوعة باتجاه إسرائيل، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 161 آخرين حسب ما أعلنته وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفته طهران ببداية "ردها الساحق" على الهجمات الإسرائيلية على البلاد يوم أمس.