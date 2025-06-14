معاريف: نقل طائرة نتنياهو إلى أثينا وإخلاء كامل لأسطول الطيران الإسرائيلي

كشفت صحيفة “معاريف العبرية”، اليوم السبت، عن تنفيذ عملية أمنية سرية واسعة شملت نقل طائرة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة اليونانية أثينا، وذلك بالتزامن مع مؤشرات أولية على بدء هجوم صاروخي إيراني ضد إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، جاءت هذه الخطوة في إطار عملية وقائية شاملة تم بموجبها إخلاء كامل أسطول الطائرات المدنية التابعة لشركات الطيران الإسرائيلية الأربع: "إل عال"، "أركيا"، "يسرائير"، و"إير حيفا".

وبحسل الصحيفة فقد صدرت أوامر مباشرة مساء الخميس إلى مديري الأمن في هذه الشركات لنقل الطائرات إلى مطارات آمنة في دول من بينها قبرص، اليونان، والولايات المتحدة، تحسبًا لأي استهداف صاروخي دقيق.

وتشير تقديرات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين، بحسب معاريف، إلى أن الهجوم الصاروخي الإيراني قد يتجدد خلال الساعات المقبلة، في إطار تصعيد إقليمي غير مسبوق.

وأعربت مصادر أمنية عن خشيتها من أن تحاول إيران توجيه ضربات إلى مواقع حساسة، من ضمنها منشآت جوية ومدنية.

وأكدت الصحيفة أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يعمل على تنسيق إجراءات الحماية مع أجهزة الأمن في الدول التي توجد فيها الطائرات الإسرائيلية حاليًا، بهدف ضمان سلامتها ومنع أي محاولات استهداف محتملة.