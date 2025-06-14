نتنياهو : طائراتنا ستحلق في أجواء طهران قريباً

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مواقع حيوية داخل إيران، مؤكداً أن الضربات أصابت منشآت نووية رئيسية وفرقاً قيادية مسؤولة عن تطوير البرنامج النووي الإيراني.

وقال نتنياهو: "ما رأته إيران حتى الآن لا يُقارن بما ستراه في الأيام القادمة. قريباً سترون طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في أجواء طهران، تضرب كل موقع وهدف تابع للنظام الإيراني دون استثناء."

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حقق "إنجازات كبيرة"، مؤكداً تنفيذ "ضربة قاصمة" ضد موقع التخصيب الرئيسي في إيران، مما أدى إلى "إعادة المشروع النووي الإيراني سنوات إلى الوراء".

وأكد نتنياهو أن إيران تعمل حالياً على امتلاك نحو 20 ألف صاروخ باليستي، مشيراً إلى أن إسرائيل اتخذت "إجراءات مباشرة لتدمير قدراتها الصاروخية"، واعتبر أن "التهديد الإيراني مزدوج، ويتمثل في السلاح النووي والصواريخ الباليستية، وهدفنا إحباط هذا الخطر بكل الوسائل".

وأوضح نتنياهو أن طهران كانت "على بعد دقائق من امتلاك قنبلة نووية قادرة على تدمير إسرائيل"، مشدداً على أن الهجوم الأخير ألحق ضرراً بالغاً بالبنية التحتية للمنشآت النووية، وأصاب طواقم البحث والتطوير بشكل مباشر.

وختم نتنياهو بالقول: "لقد شققنا طريقاً إلى قلب إيران، وما رأيتموه هو البداية فقط. القادم أعظم، وسنواصل عملياتنا حتى القضاء على التهديد الإيراني بشكل نهائي."