مواعيد عرض مسلسل "فات الميعاد" على قناة "dmc"

تعرض قناة "dmc"، بداية من اليوم السبت، مسلسل "فات الميعاد"، من بطولة مجموعة من النجوم، حيث يذاع المسلسل من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.



مسلسل "فات الميعاد" مكون من 30 حلقة، يشارك في بطولتها أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ولاء الشريف، فدوى عابد، محمد علي رزق، محمود البزاوي، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، سلوى محمد علي، محمد السويسي، وغيرهم من النجوم.



المسلسل من إخراج سعد هنداوي، والمنتج إبراهيم حمودة، وأشرف على الكتابة محمد فريد، وسيناريو وحوار ناصر عبد الحميد، عاطف ناشد، إسلام أدهم، مدير التصوير زكي عارف، إشراف فني وديكور رضوى شعبان، موسيقى تصويرية عزيز الشافعي، مونتاج سامح أنور، منتج فني محمد عبد الحفيظ، إشراف على الإنتاج وليد حمودة، إنتاج شركة سكوير ميديا للإنتاج الإعلامي.



العمل هو دراما اجتماعية وخلال الحلقات تبدأ القصة بحدث يبدو عاديا، كأن تطلب زوجة الطلاق من زوجها بإستحالة العشرة بينهما، ولكن هذا الطلب يتحول إلى كرة ثلج تتعاظم ويتفاقم أثرها على حياة كل أبطال المسلسل، ليتورطوا جميعا في صراع درامي شيق تتبدل فيه حيواتهم ويتكشف مع كل تطور فى الأحداث خبايا عما تخفيه نفس كل منهم، كأن ضغط الأحداث يلقى بأضواء ساطعة على مناطق لم تكن مكتشفة أو ظاهرة في شخص كل منهم أمام الآخرين وربما أمام أنفسهم، وذلك وسط عوالم مليئة بالرومانسية والحب وما تفرضه من ود وشجاعة أحيانا، ومن خوف وجبن وتناقض في أحيان أخرى.

