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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مش هيوصل لـ 100 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار البصل خلال الأيام القادمة

البصل
البصل
شيماء مجدي

شهدت أسعار البصل ارتفاعا طفيفا خلال  الأيام القليلة الماضية وسط تخوفات من المواطنين أن يرتفع مرة أخري ، خاصًة أننا شاهدنا خلال العام الماضى وصل سعر كيلو البصل إلى 100 جنيه.

أنواع البصل 

وفى هذا الصدد ، يقول الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية ، إننا لدينا أصناف متميزة من البصل الأبيض المُخصص للتصدير والتجفيف، والبصل السبعيني المبكر، والبصل الأحمر عالي الجودة والمطلوب عالميًا.

وأشار “جاد” خلال تصريحات لـ"صدى البلد" ، إلى أن استنباط أصناف جديدة من البصل يساعد فى زيادة الانتاجية بالتالى يزيد المحصول ولاتحل أى أزمة فى الأسعار لإن كلما زاد المعروض كلما قل سعره.

أسعار البصل 

وأضاف “وكيل معهد المحاصيل الحقلية” أن البصل من المحاصيل الهامة فى التصدير ولكن أيضا الانتاج وفير والأسعار مستقرة ، لافتًا إلى أن الأصناف المصرية تتمتع بارتفاع مستويات المادة الجافة، ما يجعلها مقاومة للتلف خلال فترات التخزين الطويلة أن هذه الميزات تمنح البصل المصري قدرة على التحمل أثناء عمليات الشحن والنقل البحري، مقارنةً بالأصناف الأجنبية التي لا تتحمل فترات التخزين الطويلة خارج الثلاجات، حيث تفقد قيمتها الغذائية خلال أسبوعين أو ثلاثة فقط.

توقعات بارتفاع أسعار البصل 

وعلى جانب آخر ، يقول حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إنه يتوقع زيادة أسعار محصول البصل خلال الفترة القادمة نتيجة عدة أسباب أبرزها انتهاء موسم حصاده وبالتالى يقل المعروض مع زيادة الطلب.

وفى نفس الوقت صرح “أبوصدام” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن ربات البيوت قامت بتخزين الكثير من البصل بالتالى عند الغلاء يكون كل بيت لديه البصل ، معلقا :" أتوقع ارتفاع أسعار ولكن ليس كما سبق بأن يصل سعره إلى 100 جنيه".  

وأضاف “نقيب الفلاحين” أن أسعار البصل حاليا فى الأسواق معقولة وتناسب جميع الفئات ، مناشدا بتوفير الانتاج المحلى مع التصدير للحفاظ على الاقتصاد المصري.

ويتم البصل يتم زراعته فى شهرى أغسطس وسبتمبر فى الصعيد ، ويزرع فى شهر أكتوبر فى الفيوم والمنيا ، كما  يتم زراعة البصل في شهر نوفمبر وديسمبر فى الوجه البحرى ، و يتم حصاد البصل بعد 4 أشهر من الزراعة ، وتسمح الدولة بتشوين البصل الأحمر الذى يتم حصاده بالوجه البحرى من شهر أبريل حتى شهر أكتوبر حتى يظهر البصل الذى يتم حصاده من محافظات الصعيد.

البصل أسعار البصل المحاصيل الحقلية ارتفاع أسعار البصل

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