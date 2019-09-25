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مرأة

بـ فستان أسود.. ملك قورة في إطلالة أنيقة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:43 م
صدى البلد
قسم المرأة
نشرت الفنانة ملك قورة صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة.

وظهرت ملك قورة بفستان طويل ومفتوح باللون الأسود وحزام على الوسط باللون الأبيض والأسود، وحملت حقيبة يد باللون النبيتى.

واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية التى تتناسب مع بشرتها وأحمر شفاه باللون البيج الهادئ لإطلالة جميلة، ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بساعة يد وسلسلة بسيطة لإكمال إطلالتها. 




















♥️ فى التصوير
A post shared by Malak Koura | ملك قوره (@malak_koura) on Sep 24, 2019 at 10:29am PDT v>

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