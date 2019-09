بـ فستان أسود.. ملك قورة في إطلالة أنيقة

♥️ فى التصوير

نشرت الفنانة ملك قورة صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة.وظهرت ملك قورة بفستان طويل ومفتوح باللون الأسود وحزام على الوسط باللون الأبيض والأسود، وحملت حقيبة يد باللون النبيتى.واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية التى تتناسب مع بشرتها وأحمر شفاه باللون البيج الهادئ لإطلالة جميلة، ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بساعة يد وسلسلة بسيطة لإكمال إطلالتها.