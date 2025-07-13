«ربنا نجّاني».. آدم الشرقاوي يحكي تفاصيل صراعه مع المرض وتحوّله الجسدي والنفسي |فيديوجراف

كشف الفنان الشاب آدم الشرقاوي سبب غيابه في الفترة الأخيرة عن الساحة الفنية، بعد مشاركته في فيلم "شماريخ" الذي عُرض عام 2023.

وشارك آدم الشرقاوي صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتب معلّقًا: "كان ليا فترة طويلة ما نزلتش بوستات، بس كنت محتاج آخد بريك. من سنتين كنت تعبان جدًا، كنت قريب من 110 كيلو (250 رطل)، ما كنتش قادر أتنفس كويس، وكان عندي ضباب في الدماغ لدرجة إني ما كنتش فاكر أيامي بوضوح، وآلام في المفاصل لدرجة إني ما كنتش قادر أقف كتير، والأسوأ إن كان عندي جلطات دم في رجلي، وجسمي كله كان منتفخ بسبب مشاكل في الكلى".

واستكمل: "كنت بكره كل حاجة في نفسي، وما كنتش بعرف نفسي خالص لما أبص في المراية. دلوقتي أقدر أقول إني أصحّ من أي وقت فات، رجعت لوزني الطبيعي 80 كيلو (180 رطل)، بحس إني رياضي أكتر من أي وقت، موجود جدًا في اللحظة (مافيش ضباب دماغ)، وكل أعضائي شغالة تمام".

واختتم آدم حديثه قائلًا: "حتى لما كان عندي مشاكل صحية، ربنا تفضّل عليّ بفرص كتير، ولما حسّيت إن صحتي اتحسّنت، استغليت الفرص دي. أنا شاكر لحياتي ولكل تحدي واجهته. بشكر ربنا إنه خلاني أمر بالتجربة دي، علشان دلوقتي عندي نظرة جديدة للحياة، وحاسس إني مش ممكن أتحطّم. شكرًا لكل الناس اللي بتدعمني".

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