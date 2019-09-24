الجماهير تقتحم مباراة شبيبة القبائل وشباب بلوزداد وتحطم الاستاد.. شاهد

أقتحمت جماهير شبيبة القبائل ملعب "أول نوفمبر بتيزي وزو" خلال مباراتهم أمام شباب بلوزداد التى جمعت بينهما في الجولة الخامسة بالدوري الجزائري.



وقامت جماهير شبيبة القبائل بتحطيم السياج الفاصل بين أرضية الملعب والمدرجات وقامت بأعمال شغب في أرضية الملعب.



واقتحمت بعض جماهير شبيبة القبائل أرضية الملعب مباشرة بعد تسجيل فريق شباب بلوزداد الهدف الثالث فى شباك فريقهم، وأعلن حكم المباراة إيقاف اللقاء مباشرة و إعلان تفوق شباب بلوزداد.



ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 10 نقاط بينما تجمد رصيد شبيبة القبائل عند 7 نقاط.







