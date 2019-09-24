بـ فستان أوف وايت جذاب.. منى زكى تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة ..شاهد

نشرت الفنانة منى زكى صوراً جديدة لها من مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة الذي يستمر حتى يوم 27 من الشهر الحالي، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها. وأطلت الفنانة منى زكى عبر حسابها على "انستجرام" بـ فستان أوف ويت مطرز، ووضعت ميكب أب بسيطًا مناسبًا لإطلالتها الجذابة، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايشادو، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها؛ مما أعطاها جمالاً. وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس الماضي، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري