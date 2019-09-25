الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة من اليوم حتى الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، اعتبارا من اليوم الأربعاء حتى الجمعة القادمة، بمعدل درجة إلى درجتين على جميع الأنحاء.





وقال خبراء الأرصاد، إن الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، الذي تشهده البلاد خلال اليومين القادمين، هو لفترة مؤقتة تنتهي مع انقضاء الأسبوع الجاري، يصاحب ذلك شبورة كثيفة على الطرق.





ويكون الطقس اليوم، مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر :





الصغرى العظمى

القاهرة 22 33

شبين الكوم 21 32

طنطا 21 31

دمنهور 21 31

الإسكندرية 21 31

بلطيم 23 29

مطروح 18 30

السلوم 20 30

سيوة 17 35

بورسعيد 23 30

دمياط 23 29

الزقازيق 21 33

الإسماعيلية 20 33

السويس 22 33

العريش 20 30

رفح 20 29

رأس سدر 21 34

نخل 14 32

نويبع 25 33

طابا 20 32

كاترين 15 31

الطور 24 31

شرم الشيخ 25 34

الغردقة 24 34

مرسى علم 27 34

الفيوم 23 34

بنى سويف 23 35

المنيا 21 35

أسيوط 20 35

سوهاج 22 36

قنا 23 37

الأقصر 23 38

أسوان 25 39

أبو سمبل 26 39

الوادي الجديد 23 37

شلاتين 27 37

أبو رماد 28 36

حلايب 29 34

رأس حدربة 29 34



