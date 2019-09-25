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مرأة

منة فضالي بإطلالة جريئة تثير الجدل

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:30 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة منة فضالي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات صورة جديدة مثيرة للجدل.

وظهرت منة فضالي كالعادة بمايوه منقوش مع نظارة شمس ومكياج بسيط، واعتمدت على إسدال شعرها دون تسريحة معينة، والتقطت منة الصورة وهي نائمة على كرسي البحر وظهر التاتو على كتفها من الخلف.

وكتبت منة فضالي معلقة على الصورة: "I have found that if u love life , life will love u back".













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I have found that if u love life , life will love u back 🧡
A post shared by 🍒MENNA FADALI (@manoushafadali) on Sep 25, 2019 at 2:27am PDT

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