منة فضالي بإطلالة جريئة تثير الجدل

نشرت الفنانة منة فضالي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات صورة جديدة مثيرة للجدل.



وظهرت منة فضالي كالعادة بمايوه منقوش مع نظارة شمس ومكياج بسيط، واعتمدت على إسدال شعرها دون تسريحة معينة، والتقطت منة الصورة وهي نائمة على كرسي البحر وظهر التاتو على كتفها من الخلف.



وكتبت منة فضالي معلقة على الصورة: "I have found that if u love life , life will love u back".



























