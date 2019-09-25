أهلي ٢٠٠٤ يواجه وادي دجلة في بطولة الجمهورية.. غدًا

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٤ ضيفًا على فريق وادي دجلة، غدًا الخميس، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.



فريق ٢٠٠٤ بالأهلي يسير بشكل متميز للغاية منذ بداية البطولة، و نجح في تحقيق الفوز خلال أول مباراتين له في الموسم، حيث فاز خارج ملعبه على فريق بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف، قبل ان يفوز علي فريق طنطا بنفس النتيجة في الجولة الثانية.



ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته وتحقيق فوز جديد على وادي دجلة في مباراة الغد، لتأكيد صدارته للبطولة، حيث يمتلك في رصيده ٦ نقاط، مسجلًا ٨ أهداف مقابل هدفين في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي ياسر ريان مديرًا فنيًا، وعبد الله فاروق مدربًا عامًا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، وأحمد شوقي إخصائي التدليك.

