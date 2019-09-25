ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أهلي ٢٠٠٤ يواجه وادي دجلة في بطولة الجمهورية.. غدًا

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:06 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٤ ضيفًا على فريق وادي دجلة، غدًا الخميس، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

فريق ٢٠٠٤ بالأهلي يسير بشكل متميز للغاية منذ بداية البطولة، و نجح في تحقيق الفوز خلال أول مباراتين له في الموسم، حيث فاز خارج ملعبه على فريق بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف، قبل ان يفوز علي فريق طنطا بنفس النتيجة في الجولة الثانية.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته وتحقيق فوز جديد على وادي دجلة في مباراة الغد، لتأكيد صدارته للبطولة، حيث يمتلك في رصيده ٦ نقاط، مسجلًا ٨ أهداف مقابل هدفين في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي ياسر ريان مديرًا فنيًا، وعبد الله فاروق مدربًا عامًا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، وأحمد شوقي إخصائي التدليك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهلي ٢٠٠٤ يواجه اتحاد جدة السعودي وديًا اليوم

ناشئو الاهلي يهزمون اتحاد جدة السعودي ٣-٢ وديا

أهلي 2004 يواجه طنطا في بطولة الجمهورية غدا

أهلي ٢٠٠١ يخسر أمام طنطا بهدف في بطولة الجمهورية

أهلي 2004 يفوز على طنطا برباعية في بطولة الجمهورية

أهلي 2004 راحة من التدريبات بعد الفوز على طنطا

ترشيحاتنا

رمونى زي الكلب.. داعشى يكشف كيف تخلى التنظيم الإرهابي عنه.. فيديو

أسعار ميتسوبيشي الجديدة من الوكيل بتحديث اليوم

توقف عن تناوله فورا.. علامات في اللبن تؤكد عدم صلاحيته للاستخدام

صدمة لـ كلوب قبل لقاء ليفربول في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية اليوم

قطعت شراينها.. إحالة قاتلة طفلتيها بالسويس للمحاكمة

البيطريين تحذر من شراء لحوم بقيمة 50 جنيها للكيلو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة.. لدغة حشرة تتسبب في بتر ساقي مسنة بريطانية.. قضت 8 أشهر بالمستشفى

ببلوزة زرقاء.. أسما شريف منير بإطلالة بسيطة

بفستان أزرق مكشوف الأكتاف.. دانا حمدان تشعل إنستجرام