بدون أكمام.. شيرين رضا تتألق بإطلالة ساحرة





























نشرت الفنانة شيرين رضا صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة ساحرة.وأطلت بها بفستان تحت الركبة وبدون أكمام باللون الفضى والأسود اللامع، وأنتعلت حذاء مكشوف بكعب عالى باللون الفضى، وحملت بورتوفية باللون الفضى الغامق.وأعتمدت فى الميكب على اللون الأسود فى الأيشادو والرموش للعيون ، وأحمر شفاة باللون البيج، وقامت بتسريح شعرها بطريقة الكعكة التى تتناسب مع إطلالتها.ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط باللون الأسود وخاتم لليد لأكمال إطلالتها.