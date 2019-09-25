ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روحاني يعترف: العقوبات الأمريكية أثرت على اقتصادنا

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:35 م
الرئيس الإيراني حسن
الرئيس الإيراني حسن روحاني
أحمد محرم
نقلت قناة "العربية" عن الرئيس الإيراني حسن روحاني إعلانه رفض التفاوض مع الولايات المتحدة تحت ضغط العقوبات الأمريكية.

واعترف روحاني مع ذلك بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران قد أثرت على الاقتصاد الإيراني بشكل كبير.

واشترط رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده مقابل العودة إلى طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة.

وأضاف روحاني أن الشرق الأوسط يحترق بـ "نيران النزاعات".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخارجية الأمريكية: لا تسامح مع التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز

أمريكا تخنق إيران.. لماذا عدل ترامب العقوبات المفروضة على طهران؟

ردا على ترامب.. روحاني يرفض المحادثات مع واشنطن إلا في هذه الحالة

واشنطن بوست ترجح وقوف حلفاء وأعداء واشنطن ضد ترامب حال رغب في لقاء روحاني

بعد إرسال الولايات المتحدة قوات إضافية إلى الشرق الأوسط.. طهران تضع خيار الحرب نصب أعينها.. السعودية: الإيرانيون يخاطرون باحتمال القيام بعمل عسكري.. وترامب يخشى الدخول في حرب

الرئيس الإيراني: الشرق الأوسط يحترق

ترشيحاتنا

أفضل صيغة للاستغفار لفك الكرب وتوسيع الرزق.. تعرف عليها

ومن الحب ما قتل .. نشب خلاف بينه وبين زوجته فقتلها وانتحر

العثور على لوحة مفقودة بـ 6 ملايين دولار فى مطبخ سيدة عجوز

ضمن حملة علاج المليون أفريقي .. قافلة طبية مصرية تبدأ مسح أبناء جنوب السودان

حولت صوته من محمد صلاح لـ ميسي.. مدرب السودان يفجر مفاجأة عن تزوير الفيفا

صراع المناصب يشتعل فى جهاز منتخب مصر بقيادة حسام البدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أكثر جدلا.. رانيا يوسف وغادة عادل بفساتين جريئة تعرضهما للانتقاد..صور

تطبيق جديد يتيح لأطباء الأسنان تشخيص وعلاج المرضى عبر مكالمة فيديو

بفستان جريء .. هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث ظهور