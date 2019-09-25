روحاني يعترف: العقوبات الأمريكية أثرت على اقتصادنا

نقلت قناة "العربية" عن الرئيس الإيراني حسن روحاني إعلانه رفض التفاوض مع الولايات المتحدة تحت ضغط العقوبات الأمريكية.



واعترف روحاني مع ذلك بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران قد أثرت على الاقتصاد الإيراني بشكل كبير.



واشترط رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده مقابل العودة إلى طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة.



وأضاف روحاني أن الشرق الأوسط يحترق بـ "نيران النزاعات".