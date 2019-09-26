الحكومة تتصدى لـ 11 شائعة انتشرت في 6 أيام .. انفوجراف

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجرافاً توضيحياً لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والاخبارية، وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.





واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة من 20 حتى 26 سبتمبر 2019:





ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول زيادة أسعار المنتجات البترولية تأثرًا بتراجع إنتاج النفط عالميًا، كما نفى ما أثير حول زيادة ضريبة الدخل بمشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد، ونفى أيضًا ما تردّد حول حذف غير المستحقين للسلع التموينية من منظومة الخبز.





ونفى المركز ما تداول حول وقف استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني، كما نفى ما أثير حول فساد تطعيمات الحصبة والحصبة الألمانية بالمدارس، ونفى ما تردد حول فرض غرامات على المواطنين في حالة تعطل النظام الإلكتروني لتحصيل المدفوعات الحكومية.



