هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: التحقيق في حادث وقع جنوب عدن

تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، تقريرا عن حادث على بعد 82 ميلا بحريا جنوبي مدينة عدن اليمنية وقالت إن السلطات تحقق في الأمر.

واعلن الجيش الأمريكي، الاثنين، عن أنه دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر.

وذكرت وسائل إعلام رسمية تابعة للحوثيين، أن "غارات جوية أمريكية بريطانية استهدفت الحديدة غرب اليمن بخمس حملات قصفت فيها اهدافا للجماعة".

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها ضد السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر.