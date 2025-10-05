أحمد موسى: هناك ميليشيات تابعة لنتنياهو في غزة.. ولا يريد إنهاء الاتفاق

قال الإعلامي أحمد موسى إن الاجتماعات المقرر لها أن تكون بين القاهرة وشرم الشيخ، موضحًا أن مصر تطلع بهذه المهمة ويتولى التنسيق بين الوفود من حماس وإسرائيل.

خطة الرئيس ترامب

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” أن الجميع يجب عليه دعم خطة الرئيس ترامب من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط، لأنه يجب وقف إطلاق النار في القطاع حتى يتم الإفراج عن الرهائن

وأكمل أن نتنياهو يريد إفشال خطة الرئيس ترامب بشأن وقف الحرب على غزة، موضحًا أن هناك ميليشيات تابعة لنتنياهو في غزة اسمها أبو شباب، وممكن تطلق صاروخ أو تقوم بعملية لاستهداف مستوطنات ويستغلها نتنياهو كذريعة للتراجع وبالتالي استمرار الحرب.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل الأنظار تتحدث عن مصر والكرة الأرضية تتكلم عن مصر لأنها تستضيف الاجتماعات الخاصة بخطة بمناقشة الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة.

وأضاف أنه يوجد في مصر حاليا القطريين وويتكوف المبعوث الخاص للرئيس ترامب، وجاريد كوشنر، ورون ديرمر، وخليل الحية رئيس حركة حماس.