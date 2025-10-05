أحمد موسى: كل الأنظار والكرة الأرضية تتحدث عن مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل الأنظار تتحدث عن مصر والكرة الأرضية تتكلم عن مصر لأنها تستضيف الاجتماعات الخاصة بخطة بمناقشة الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يوجد في مصر حاليا القطريين وويتكوف المبعوث الخاص للرئيس ترامب، وجاريد كوشنر، ورون ديرمر، وخليل الحية رئيس حركة حماس.

إنهاء الحرب في قطاع غزة

وقال الإعلامي أحمد موسى إن الشخص الوحيد في العالم الذي لا يريد إنهاء الحرب في قطاع غزة هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد على أن نتنياهو لا يريد الذهاب إلى وقف إطلاق النار، وهناك ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل القضاء على الحرب وتسليم الرهائن.