أحمد موسى: ردّ حماس كان مفاجأة لإسرائيل وأمريكا.. وجهد مصري سرّ القبول بخطة ترامب

قال الإعلامي أحمد موسى إن العالم يتحدث عن الدولة المصرية، وذلك لكونها حاضنة للوفود التي تشارك في بحث القضية الفلسطينية وتبادل الرهائن.

وأكد الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» على أن ذلك يأتي بالتزامن مع الأسماء الخاصة بالأسرى الفلسطينيين في أماكن الاحتلال، لذلك أنظار العالم أجمع تصوب نحو مصر وما سيحدث بها.

مفاجأة لإسرائيل والولايات المتحدة

لافتا إلى أن رد حماس كان مفاجأة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وهناك جهد مصري وراء قبول حماس لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الإعلامي أحمد موسى إن شهر أكتوبر هو شهر الانتصارات والعزة والكرامة وإعادة الأرض، وكل شبر في أرض مصر موجود عليها أحد أبناء الوطن المصري.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن اليوم لابد أن نعرف كيف ينظر إلينا العالم، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اليوم اجتماع مع قادة أفرع القوات المسلحة.