أحمد موسى: أكتوبر شهر الانتصارات والعزة والكرامة وإعادة الأرض

قال الإعلامي أحمد موسى إن شهر أكتوبر هو شهر الانتصارات والعزة والكرامة وإعادة الأرض، وكل شبر في أرض مصر موجود عليها أحد أبناء الوطن المصري.

اجتماع مع قادة أفرع القوات المسلحة

أضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن اليوم لابد أن نعرف كيف ينظر إلينا العالم، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اليوم اجتماع مع قادة أفرع القوات المسلحة.

ويقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، وذلك اليوم الأحد.

المستجدات في الساحة الإقليمية

ويناقش الإعلامي أحمد موسى خلال حلقة اليوم من «على مسئوليتي» عدد من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.