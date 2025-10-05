بث مباشر| حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" للإعلامي أحمد موسى

يقدم الإعلامي أحمد موسى ، حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، وذلك اليوم الأحد.

المستجدات في الساحة الإقليمية

ومن المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي» عدد من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

السد الإثيوبي

وفي حلقة سابقة من البرنامج؛ أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن لا يوجد توربينات تعمل حاليا في سد النهضة، مضيفا أن لا يوجد توربين واحد يعمل في السد الإثيوبي.

وقال موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «حركة حماس منذ تأسيسها لم تخدم إلا مصالحها وأنا قلت هذا الكلام مليون مرة من قبل»، مضيفًا أن «كل ما قامت به حركة حماس ليس في صالح الشعب الفلسطيني ولا تخدم مصالحه».