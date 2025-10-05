أحمد موسى: نتنياهو الشخص الوحيد في العالم الذي لا يريد إنهاء الحرب في قطاع غزة

قال الإعلامي أحمد موسى إن الشخص الوحيد في العالم الذي لا يريد إنهاء الحرب في قطاع غزة هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» على أن نتنياهو لا يريد الذهاب إلى وقف إطلاق النار، وهناك ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل القضاء على الحرب وتسليم الرهائن.

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن العالم يتحدث عن الدولة المصرية، وذلك لكونها حاضنة للوفود التي تشارك في بحث القضية الفلسطينية وتبادل الرهائن.

الأسماء الخاصة بالأسرى

مشيرا إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع الأسماء الخاصة بالأسرى الفلسطينيين في أماكن الاحتلال، لذلك أنظار العالم أجمع تصوب نحو مصر وما سيحدث بها.

مفاجأة لإسرائيل والولايات المتحدة

لافتا إلى أن رد حماس كان مفاجأة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وهناك جهد مصري وراء قبول حماس لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.