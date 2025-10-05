قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سبب مداومة النبي على صيام الأيام البيض؟ السر في فضلها
هل الزكاة تقتصر على المال النقدي فقط؟.. عضو مركز الأزهر: توجد 5 أنواع
رئيس شباب النواب: الحلم يقترب من جماهير المصري والفرح على الأبواب
شروط استمرار صرف دعم برنامج تكافل للأسر المستفيدة وفقا للقانون
الرئيس السيسي: القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة
ضياء المرغني في أول لقاء له مع صدى البلد يكشف سبب الابتعاد عن التمثيل
سعر الدولار اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 مقابل الجنيه المصري
الرئيس السيسي: 6 أكتوبر كانت بداية للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام
الرئيس السيسي: القوات المسلحة حافظت على الدولة المصرية من السقوط
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا
فى اليوم العالمي للقطن.. ماهى أهم تحديات زراعة الذهب الأبيض بمصر؟
توك شو

أحمد موسى: نتنياهو الشخص الوحيد في العالم الذي لا يريد إنهاء الحرب في قطاع غزة

محمد البدوي

قال الإعلامي أحمد موسى إن الشخص الوحيد في العالم الذي لا يريد إنهاء الحرب في قطاع غزة هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» على أن نتنياهو لا يريد الذهاب إلى وقف إطلاق النار، وهناك ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل القضاء على الحرب وتسليم الرهائن.

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن العالم يتحدث عن الدولة المصرية، وذلك لكونها حاضنة للوفود التي تشارك في بحث القضية الفلسطينية وتبادل الرهائن.

 الأسماء الخاصة بالأسرى

مشيرا إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع الأسماء الخاصة بالأسرى الفلسطينيين في أماكن الاحتلال، لذلك أنظار العالم أجمع تصوب نحو مصر وما سيحدث بها.

 مفاجأة لإسرائيل والولايات المتحدة

لافتا إلى أن رد حماس كان مفاجأة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وهناك جهد مصري وراء قبول حماس لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى نتنياهو بنيامين نتنياهو ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: أكتوبر يعود بالسؤال الأخطر.. من سرق روح النصر؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: خطة ترامب.. هل تنهي الحرب فعلا؟!

المزيد