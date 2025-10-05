قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منظومة تسويق جديدة| معهد القطن يكشف أهم الأنواع المستنبطة حديثا
اجتماع حسين لبيب وجون إدوارد لمناقشة تراجع نتائج الزمالك وخطة تصحيح المسار
وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%
ما ينبغي تجنبه بعد التطعيم؟ نصائح طبية للحفاظ على فعالية اللقاح
برئاسة خليل الحية.. وصول وفد حركة حماس إلى مصر
تصفيات المونديال| حسام حسن يستقر على خط دفاع منتخب مصر أمام جيبوتي
عقوبات مشددة تواجه شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمدينة نصر
محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
72 ساعة أمطار.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
خزنة آثار مصر.. وزير السياحة يكشف توجيها من الرئيس السيسي لحفظ تاريخ الدولة المصرية
تعليق ناري من لميس الحديدي على قرار سوريا إلغاء عطلة 6 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طلبات التصدير تدعم نمو القطاع الخاص في السعودية خلال سبتمبر

علم السعودية
علم السعودية
علياء فوزى

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية أقوى تحسن له منذ ستة أشهر في شهر سبتمبر 2025، وفًقا لأحدث دراسة لمؤشر مدراء المشتريات(PMI )الصادر عن بنك الرياض. ارتفع نشاط الأعمال بأسرع معدل منذ شهر فبراير، استجابة للارتفاع القوي في تدفقات الأعمال الجديدة، وزيادة جهود الشراء، وحملة التوظيف المستمرة.

وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في السعودية إلى 57.8 نقطة في سبتمبر 2025 من 56.4 في شهر أغسطس الماضي، مشيرا  إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو أقوى تحسنا منذ شهر مارس الماضي.

وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

أكدت الشركات أن ظروف الطلب القوية دعمت نمو الطلبات محلًًيا وخارجًًيا، فضلا عن تحّسن التفاؤل بشأن مستقبل الأعمال. وقد تراجع تضخم أسعار المنتجات، رغم الارتفاع الحاد الجديد في تكاليف مستلزمات الإنتاج. 

معدلات التوظيف 

وأشار مؤشر مدراء المشتريات(PMI )الصادر عن بنك الرياض، إلى قيام الشركات خلال سبتمبر الماضي برفع معدلات التوظيف لديها بوتيرة حادة أخرى غير مسبوقة في تاريخ الدراسة، وكان نمو التوظيف مدفوعا في المقام الأول بارتفاع الطلب، مما دفع الشركات إلى توظيف عمالة إضافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد، وتعزيز الكفاءة وتوسيع فرق المبيعات. وبالتالي، وبعد شهرين من تراكم الأعمال غير المنجزة، ظلت مستويات الأعمال الجارية مستقرة بشكل أساسي. 

تفاؤل مستقبلي 

كما أبدت الشركات مزيدا من التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي في شهر سبتمبر، إذ ارتفعت الثقة تجاه العام المقبل للشهر الثاني على التوالي بعد الانخفاض الأخير في شهر يوليو. وأعربت الشركات عن تفاؤلها بسبب توقعات ارتفاع الطلب وزيادة استفسارات المبيعات وجهود التسويق الناجحة واكتساب عملاء جدد

طلبات التصدير تدعم نمو القطاع الخاص في السعودية 

ومن جانبه علق الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض علي ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات في السعودية قائلا: "تحسنت ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر، ارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة بشكل حاد، مدعومة بالطلبات المحلية وطلبات التصدير". 

وتابع "أشارت الشركات إلى نجاح الحملات الإعلانية وزيادة الطلب من دول مجلس التعاون الخليجي. أدى ذلك إلى زيادة نمو الإنتاج، في حين انتعش نشاط الشراء، مما مكن الشركات من زيادة المخزون والاستعداد للمشاريع القادمة، كما أن سرعة الموردين في التسليم ساعدت في إبقاء عجلة الأعمال دائرة، من خلال ضمان سلاسة التوزيع وقدرة الشركات على مواكبة زيادة الطلب". 

وأوضح: أن معدلات التوظيف استمرت في التوسع، حيث ضّّمت الشركات موظفين إضافيين للتعامل مع أعباء العمل المتزايدة وتعزيز فرق المبيعات. وعلى الرغم من تراجع نمو التوظيف بشكل طفيف، إلا أن وتيرة التوظيف الإجمالية ظلت قوية في ضوء البيانات التاريخية، وساعدت في تخفيف الضغوط على الطاقة الإنتاجية، مما أدى إلى ثبات معدل تراكم الأعمال بشكل عام، كما تحسنت ثقة الشركات، مدعومًًة بتوقعات استقرار الطلب والمشاريع الجارية.

وأضاف: أظهرت نتائج الدراسة لشهر سبتمبر صمود القطاع الخاص وقدرته على مواجهة ضغوط التكلفة، مستفيدا في الوقت نفسه من قوة الطلب واستمرار التوظيف. ومع تراجع ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج والحفاظ على زيادات محدودة في أسعار البيع، تبدو مؤشرات الاقتصاد في وضع جيد مع دخوله الربع الأخير من 2025 .

السعودية القطاع الخاص الشركات معدلات التوظيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

نادي الزمالك

تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي

النادي الأهلي

مدرب جديد يرفض تدريب الأهلي.. تفاصيل خطيرة

ترامب ونتنياهو

أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية

ترشيحاتنا

وزير العمل

لغينا الحبس.. حوار ساخن بين وزير العمل وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية عن الحبس والغرامات في قانون العمل

وزير العمل

وزير العمل: لغينا الحبس والمحاكم العمالية ستفصل في القضايا خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى

إنعام محمد علي

إنعام محمد علي: التقيت أبطال الطريق إلى إيلات الحقيقيين وحماسهم دفعني لإخراج الفيلم

بالصور

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

محمد سيد بشير
محمد سيد بشير
محمد سيد بشير

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

مدحت صالح
مدحت صالح
مدحت صالح

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

مدحت العدل
مدحت العدل
مدحت العدل

فيديو

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد