سيد عبد الحفيظ يطالب الخطيب بإلغاء منصب المدير الرياضي بالأهلي وإعادة هيكلة قطاع الكرة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن سيد عبد الحفيظ، طلب من محمود الخطيب، رئيس النادي، إلغاء منصب المدير الرياضي داخل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، أن عبد الحفيظ برر طلبه بأن المنصب لم يعد له دور فعلي بعد تولي وليد صلاح الدين مسؤولية ملف تجديد عقود اللاعبين، إلى جانب منح عبد الحفيظ كامل الصلاحيات في إدارة شؤون فريق الكرة من النواحي الفنية والإدارية والتنظيمية.

وأشار المصدر إلى أن سي عبدالحفيظ طالب أيضًا بإعادة تقسيم الأدوار داخل قطاع الكرة كما كان في السابق، بحيث تتولى لجنة التخطيط الإشراف العام على الملفات الخاصة بمستقبل الكره بالفريق الأول، ويختص مدير التعاقدات بمتابعة الصفقات الجديدة والتفاوض مع اللاعبين، فيما يتولى مدير الكرة إدارة الفريق الأول بشكل مباشر.