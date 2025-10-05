قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منظومة تسويق جديدة| معهد القطن يكشف أهم الأنواع المستنبطة حديثا
اجتماع حسين لبيب وجون إدوارد لمناقشة تراجع نتائج الزمالك وخطة تصحيح المسار
وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%
ما ينبغي تجنبه بعد التطعيم؟ نصائح طبية للحفاظ على فعالية اللقاح
برئاسة خليل الحية.. وصول وفد حركة حماس إلى مصر
تصفيات المونديال| حسام حسن يستقر على خط دفاع منتخب مصر أمام جيبوتي
عقوبات مشددة تواجه شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمدينة نصر
محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
72 ساعة أمطار.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
خزنة آثار مصر.. وزير السياحة يكشف توجيها من الرئيس السيسي لحفظ تاريخ الدولة المصرية
تعليق ناري من لميس الحديدي على قرار سوريا إلغاء عطلة 6 أكتوبر
رغم ارتفاع التصخم.. الشركات تخفض أسعارها في دبي خلال سبتمبر الماضي

دبي
علياء فوزى

ارتفع مؤشر مدراء المشتريات في دبي خلال شهر سبتمبر الماضي ليسجل 54.2 نقطة مقابل 53.6 نقطة خلال أغسطس 2025، وشهدت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي ارتفاعا أقوى في مبيعاتها بنهاية الربع الثالث.

وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، أن الشركات غير المنتجة للنفط في دبي شهدت زيادة حادة في مستويات الأعمال الجديدة مقارنة بشهر أغسطس، كما تسارعت وتيرة نمو المبيعات إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر. بعد أن أشارت إلى تحسن متواضع قبل شهر واحد. 

معدل التوظيف الأسرع في سبتمبر الماضي

وأدى ارتفاع حجم الأعمال الجديدة إلى توسع قوي في الإنتاج وارتفاع معدلات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ورغم أن معدل خلق الوظائف كان هامشًًيا، إلا أنه كان الأسرع في فترة عام.

وأظهرت الشركات أيضا تفاؤًلا بأقوى بكثير تجاه النشاط المستقبلي مقارنة بما لوحظ في منتصف العام. 

ارتفعت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر سبتمبر، حيث بلغ معدل التضخم أعلى مستوى له في خمسة أشهر. ورغم ذلك، خفضت الشركات أسعارها للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر الماضي في ظل تزايد المنافسة.

 

