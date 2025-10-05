رغم ارتفاع التصخم.. الشركات تخفض أسعارها في دبي خلال سبتمبر الماضي

ارتفع مؤشر مدراء المشتريات في دبي خلال شهر سبتمبر الماضي ليسجل 54.2 نقطة مقابل 53.6 نقطة خلال أغسطس 2025، وشهدت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي ارتفاعا أقوى في مبيعاتها بنهاية الربع الثالث.

وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، أن الشركات غير المنتجة للنفط في دبي شهدت زيادة حادة في مستويات الأعمال الجديدة مقارنة بشهر أغسطس، كما تسارعت وتيرة نمو المبيعات إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر. بعد أن أشارت إلى تحسن متواضع قبل شهر واحد.

معدل التوظيف الأسرع في سبتمبر الماضي

وأدى ارتفاع حجم الأعمال الجديدة إلى توسع قوي في الإنتاج وارتفاع معدلات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ورغم أن معدل خلق الوظائف كان هامشًًيا، إلا أنه كان الأسرع في فترة عام.

وأظهرت الشركات أيضا تفاؤًلا بأقوى بكثير تجاه النشاط المستقبلي مقارنة بما لوحظ في منتصف العام.

ارتفعت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر سبتمبر، حيث بلغ معدل التضخم أعلى مستوى له في خمسة أشهر. ورغم ذلك، خفضت الشركات أسعارها للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر الماضي في ظل تزايد المنافسة.



