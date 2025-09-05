الأعلى منذ 7 أشهر.. توسع إنتاج شركات القطاع الخاص في دبي خلال أغسطس الماضي

ارتفع مؤشر مدراء المشتريات في دبي خلال شهر أغسطس الماضي ليسجل 53.6 نقطة مقابل 53.5 نقطة خلال يوليو 2025، في إشارة لتحسن قوي للقطاع الخاص غير النفطي.

وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.



وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، أن الشركات توسعت في إنتاجها بأسرع وتيرة منذ 7 اشهر مدعومة بزيادة مبيعات العملاء ونشاط المشاريع، وفقا للشركات المشاركة في الدراسة. وشهد حجم الطلب الإجمالي نموا أيضا، وإن كان بدرجة أقل مما شهدناه في يوليو الماضي.

وتعرضت سلاسل التوريد لاضطرابات في شهر أغسطس، مع تسجيل فترات تسليم أطول لأول مرة منذ مارس 2024، وأدى هذا انخفاض الطلب على شراء مستلزمات الإنتاج الجديدة وانكماش المخزون منذ ما يزيد قليلا عن عام.



وتسارعت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، لكنها ظلت أقل حدة مقارنة بالمستويات المسجلة في مختلف أنحاء الإمارات. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المبيعات للشهر التاسع على التوالي.