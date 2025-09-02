تباين أداء أسواق المال العربية ختام تعاملات يوم الثلاثاء

أسواق المال العربية تعاملات الثلاثاء:

أسواق المال الإماراتية تربح 17 مليار درهم في الختام

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية

مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي يغلق منخفضا

تباينت أسواق المال العربية اليوم، حيث ارتفعت بورصات الإمارات، قطر، مسقط، الكويت فيما تراجعت، السعودية والأردن، وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، فيما تستأنف أسواق المال الإماراتية حركة تداولاتها غدا الإثنين.

ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتنامي التوترات الجيوسياسية.

ووفق بيانات التداول، حقق سوق دبي المالي مكاسب بلغت 5 مليارات درهم، وبلغت مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية 12 مليار درهم، بإجمالي مكاسب بلغت 17 مليار درهم.

واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.897 مليار درهم، توزعت على 35.427 ألف صفقة.

ومع ختام التعاملات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.69 % إلى مستوى 6010 نقطة، وسط تعاملات بحجم 211.136 مليون سهم بقيمة 806.298 مليون درهم.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 1.012 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 1.005 تريليون درهم بختام تعاملات الاثنين، بمكاسب 5 مليارات درهم.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.24 % إلى مستوى 10034 نقطة، وسط تعاملات بحجم 293.310 مليون سهم بقيمة 1.090 مليار درهم.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 3.098 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 3.086 تريليون درهم بختام تعاملات الاثنين، بمكاسب بلغت 12 مليار درهم.

سوق مسقط

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.35%، عند مستوى 5,120.05 نقطة، رابحاً 17.87 نقطة عن مستوياته في جلسة أمس الاثنين.

ودعم أداء المؤشر اليوم ارتفاع قطاع الخدمات وحيداً، بنسبة 1.37%، و تراجعت مؤشرات الصناعة والمالي.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 127.85 مليون ورقة مالية، مقابل 199.47 مليون ورقة مالية بالجلسة السابقة.

وارتفعت قيمة التداولات خلال الجلسة إلى 32.01 مليون ريال، مقارنةً بنحو 51.8 مليون ريال جلسة أمس الاثنين.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 50،31 نقطة أي بنسبة 37،0%، ليبلغ مستوى 80،8541 نقطة.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس بواقع 96،39 نقطة، أي بنسبة 51،0%، ليبلغ مستوى 46،7866 نقطة.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 94،30 نقطة، أي بنسبة 34،0%، ليبلغ مستوى 31،9132 نقطة.

وارتفع مؤشر (رئيس 50) بواقع 56،17 نقطة، أي بنسبة 22،0%، ليبلغ مستوى 01،8031 نقطة.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته الثلاثاء مرتفعًا بواقع 8.09 نقاط، ما يعادل نسبة 0.07%، ليصل إلى مستوى 11183.57 نقطة.

وتم، خلال الجلسة، تداول 85 مليونًا، و675 ألفًا، و829 سهمًا، بقيمة 260 مليونًا، و954 ألفًا، و252.584 ريالًا، عبر تنفيذ 14534 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسهم 26 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 668 مليارًا، و343 مليونًا، و522 ألفًا، و460.039 ريالًا، مقارنة بـ667 مليارًا، و338 مليونًا، و153 ألفًا، و738.570 ريالًا في الجلسة السابقة.

مؤشرات البورصة المصرية

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو (6) مليارات جنيه ليبلغ مستوى (2.473) تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو (130.9) مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو (3.7) مليارات جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة (0.01%) ليصل إلى مستوى (35156.93) نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة (0.65%) ليبلغ (10900.09) نقطة، وصعد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو (0.43%) ليبلغ مستوى (14432.71) نقطة.

مؤشر البحرين العام

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,935.73 بارتفاع وقدره 1.14 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات، وقطاع المال، وقطاع العقارات.

وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 879.33 بانخفاض وقدره 1.48 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 869 ألفًا، و691 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 306 آلاف، و250 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 77 صفقة.

وتركّز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 52.51% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

سوق الأسهم السعودية

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الثلاثاء، باللون الأحمر، في ظل هبوط قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية، متجاهلا ارتفاع قطاعي الطاقة والبنوك، وسط تحسن بالتداولات.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعاً بنحو طفيف بلغت نسبته 0.03% بخسائر بلغت 3.12 نقطة، هبط بها إلى مستوى 10,667.44 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى 4.33 مليار ريال مقارنة بـ 3.87 مليار ريال، من خلال 215.94 مليون سهم، مقابل 208.27 مليون سهم، بنهاية جلسة أمس الإثنين.

وعلى صعيد أداء القطاعات ، فقد تباين أداء القطاعات الكبرى، حيث ارتفع كل من قطاع الطاقة بنحو 0.59%، كما ارتفع أداء قطاع البنوك بنسبة 0.30%،فيما تراجع كل من قطاع الإتصالات بنسبة 0.52%، كما انخفض أداء قطاع المواد الأساسية بنحو 0.31%.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت الخسائر 186 سهماً، بصدارة سهم "نسيج" الذي هبط 6.28%، وجاء إغلاق 66 سهماً باللون الأخضر تصدرها سهم "الدوائية" بارتفاع نسبته 3.49%.

وسجل السوق الموازي تراجعا ، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) بتراجع نسبته 1.12%، فاقدا 290.85 نقطة من قيمته، هبطت به إلى مستوى 25,642.38 نقطة.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.01%، عند مستوى 2975.86 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.2 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.6 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3343 صفقة.