أداء متباين لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين والعرب والأجانب.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 6 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 2.473 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 130.9 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات/أذون وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.7 مليار جنيه.

انخفاض المؤشر الرئيسي

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30 / بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 35156.93 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس70 / بنسبة 0.65% ليبلغ 10900.09 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي إكس100/ الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 0.43% ليبلغ مستوى 14432.71 نقطة.

