اللون الأحمر يسيطر على أغلب أسواق المال العربية في ختام تعاملات الأحد

ـ تباين أداء أسواق المال العربية في مطلع تعاملات الأسبوع:

البورصة المصرية تربح 15 مليارات جنيه بالختام

مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي يغلق مرتفعا

تباين المؤشر العام لبورصة الكويت

سيطر اللون الأحمر على معظم أسواق المال العربية، حيث أنهت بورصة مصر والسعودية تعاملاتهما على ارتفاع، فيما تراجعت بورصات قطر والأردن ومسقط والبحرين وتباينت الكويتية.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية في ختام تعاملات اليوم الأحد 17 أغسطس 2025، فيما تستأنف أسواق المال الإماراتية حركة تداولاتها غدا الإثنين.

البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تداولات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع ليغلق المؤشر الرئيسي قرب حاجز 36000 نقطة بدعم مشتريات عربية وأجنبية.

وفي ختام اليوم، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30” بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 35972.77 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوي الأوزان بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 10687 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” متساوي الأوزان 0.72% عند مستوى 14338 نقطة.

وتم التداول خلال التعاملات على 1.3 مليار سهم، بقيمة تداول بلغت 3.59 مليار جنيه عبر 108.37 ألف عملية، من خلال التعامل على 217 سهماً خلال الجلسة، ارتفع منها 123 سهماً، وتراجعت أسعار 65 سهماً، في حين استقرت أسعار 29 سهماً دون تغيير، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.509 تريليون جنيه.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين وحدهم نحو البيع في الأسهم بصافي قيمة 26.8 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 24.7 مليون جنيه و 2.06 مليون جنيه على التوالي.

مؤشر الأسهم السعودية

سجل سوق الأسهم السعودية "تداول" ارتفاعا ملحوظا، بنهاية جلسة اليوم، في ظل صعود شبه جماعي للقطاعات، وسط تدني مستويات السيولة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعاً 0.59.% بمكاسب بلغت 63.8 نقطة، صعد بها إلى مستوى 10,897.39 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 3.22 مليار ريال مقابل 4.38 مليار ريال بالجلسة السابقة، وهبطت الكميات إلى 190.65 مليون سهم، مقارنة بـ 242.98 مليون سهم بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وجاء إغلاق جميع القطاعات باللون الأخضر، باستثناء قطاعي الإعلام والترفيه، والخدمات التجارية والمهنية، حيث تراجع الأول 0.88%، وسجل الثاني تراجعا نسبته 0.41%.

وتصدر قطاع الاتصالات مكاسب القطاعات الكبرى بعد صعوده 1.05%، وارتفع قطاع المواد الأساسية 0.53%، وبلغت مكاسب قطاعي البنوك والطاقة 0.47% و0.43% على التوالي.

وشهد السوق الموازي ارتفاعا هامشيا، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) بارتفاع نسبته 0.07%، مضيفا 17.42 نقطة إلى رصيده، صعدت به إلى مستوى 26,633.08 نقطة.

بورصة الكويت

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات اليوم الأحد، وسط صعود لـ6 قطاعات.

تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.10%، ونزل "العام" بنحو 0.02%، بينما زاد "الرئيسي" بـ0.37%، ونما "الرئيسي 50" بـ 1.06%، عن مستوى الخميس الماضي.

وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 96.82 مليون دينار، وزعت على 516.01 مليون سهم، بتنفيذ 22.69 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة ارتفاع 6 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ5.34%، بينما تراجعت 7 قطاعات على رأسها الطاقة بـ1.52%.

بورصة مسقط

أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط "مسقط 30" تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، متراجعاً 0.18 %، بإقفاله عند مستوى 4,921.33 نقطة، خاسراً 8.75 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة الخميس الماضي.

وتأثر المؤشر العام بتراجع القطاعين الخدمات والصناعة، وهبط الأول 0.49%.

وانخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.28%، وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 100.91 مليون ورقة مالية، مقابل 104.43 مليون ورقة مالية بالجلسة السابقة.

وتراجعت قيمة التداولات خلال الجلسة إلى 18.26 مليون ريال، مقارنةً بنحو 21.74 مليون ريال جلسة الخميس الماضي.

بورصة قطر

أغلقت بورصة قطر تعاملات، اليوم الأحد، على انخفاض، تزامناً مع تراجع 6 قطاعات.

انخفض المؤشر العام للبورصة 0.52% فاقداً 60.79 نقطة، عند مستوى 11588.02 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي.

أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بـ0.93%، بينما ارتفع قطاع العقارات بـ0.28%.

تراجعت السيولة إلى 353.01 مليون ريال، مقابل 621.76 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 176.76 مليون سهم، مقارنةً بــ227.69 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.03 ألف صفقة، مقابل 29.68 ألف صفقة الخميس الماضي.

مؤشر البحرين العام

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,934.67 بانخفاض قدره 11.22 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 862.38 بانخفاض قدره 4.54 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 667.083 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 284.399 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 61 صفقة.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.27%، عند مستوى 2960.43 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.1 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.0 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3168 صفقة.