خلال الأسبوع الماضي.. 506 إذون تصدير لحاصلات زراعية

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 29 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 9 – 15 أغسطس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

في إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 114 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.



وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 34 زيارة فحص وتفتيش واعتماد، وتم تسجيل 10 منشآت بالهيئة خلال الأسبوع الماضي، وأصدرت الإدارة 506 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 473 شركة.

وفيما يخص الصادرات الغذائية، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3400 رسالة غذائية بنحو 210 ألف طن، صادرة عن 1220 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 660 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت مولاس _ عسل أسود، خضراوات ودرنات، ثمار وفواكه، محضرات خضراوات وفواكه ومنتجات غذائية متنوعة.

وتفصيلًا، جاءت صادرات البطاطا الحلوة في صدارة الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي بواقع 11 ألف طن، تلتها خضراوات مشكلة بنحو 5 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 45 صنف بنحو 30 ألف طن.

في حين تصدرت الفراولة قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 8 آلاف طن، تلتها المانجو بحوالي 7 آلاف طن، ثم الرمان بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 30 صنف بإجمالي 26 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت إيطاليا، الهند، أمريكا وانجلترا ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 180 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 520 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 510 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة الدولي بإجمالي 437 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1000 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1835 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 580 ألف طن، مستوردة من قِبل 860 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، سكر خام، فول الصويا وزيوت متنوعة، فيما تصدرت البرازيل قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من روسيا، أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، من بين إجمالي 85 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 608 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة الدولي في المركز الثاني بـــ 383 رسالة، ثم ميناء السخنة بـ 220 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1008 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 430 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 116 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 83 مستورد خلال نفس الفترة.

تسجيل وترخيص الأغذية



وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الاسبوع تسجيل 82 منتجًا غذائيًا وفحص 403 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 34 شهادة بيع حر، كما نفّذت الإدارة عددًا من الزيارات الرقابية واعتمدت 13 شركة عاملة في هذا القطاع.

وفي سياق آخر، قامت غرفة العمليات بالهيئة، التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية، بإجراء متابعة ميدانية لمراجعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجهها وذلك بالتنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التموين وكافة الجهات المعنية داخل كل محافظة، لضمان كفاءة الأداء وتجاوز أية تحديات محتملة، كما نفذت الإدارة 38 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح.

64 شكوى واردة من جهات متعددة



واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 64 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة للهيئة، وقد تم الانتهاء من معالجة 4 شكاوى، في حين يجري حاليًا فحص 60 شكوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية لهذه البلاغات، نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 414 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الغربية، الدقهلية، الشرقية، سوهاج، كفر الشيخ، الغردقة، الاسماعيلية، الوادي الجديد، مرسى مطروح، القليوبية، البحيرة وأسوان، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وتهيب الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، بالسادة المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط:

https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني : [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 34 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، بهدف التحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء. وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الغربية، البحيرة، مرسى مطروح، كفر الشيخ، جنوب سيناء ، بور سعيد، بني سويف، الدقهلية، أسون، الأقصر، الفيوم، المنوفية، الشرقية، أسيوط وسوهاج.

وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 3 فروع جديدة ليصل إجمالي العدد إلى 2169 فرعًا لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء لعدد 56 سلسلة تجارية.



وفي إطار تكثيف الرقابة خلال موسم الصيف، خاصة في المناطق ذات الكثافة الاستهلاكية العالية، واصلت الهيئة حملاتها التفتيشية على المنشآت والسلاسل الغذائية في منطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، حيث تم تنفيذ 7 مأموريات رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية بالمنطقة، وذلك لضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية صحة المستهلكين وللتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وطرق التداول السليم للأغذية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات.



وفي إطار التوعية بأهمية تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية، قامت الهيئة بتنفيذ 37 مأمورية رقابية وحصر بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وذلك لتعريف القائمين عليها بأهمية التسجيل بالهيئة واتباع الاشتراطات الواجبة لسلامة الغذاء داخل مختلف المنشآت الغذائية.



وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 558 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 585 معاينة، فيما استوفت 407 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



كما كثّفت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية حملاتها الميدانية في عدد من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 36 مأمورية رقابية شملت القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر، الشرقية، الغربية، الاسكندرية، الدقهلية، جنوب سيناء، البحيرة وأسيوط، وتم تسجيل 4 منشآت ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1409 منشأة.

وتأتي هذه التحركات الرقابية بالتوازي مع تطبيق آلية إجراءات الإفراج تحت التحفظ والتي تشترط تسجيل كافة المنشآت الغذائية لدى الهيئة، لضمان إحكام الرقابة المسبقة وتسريع إجراءات الإفراج، وقد شهدت الفترة الماضية تسجيل 21 منشأة غذائية (مخازن، مصانع، سلع استراتيجية، محطات ومراكز تعبئة، مواد ملامسة) ليرتفع إجمالي عدد المنشآت الغذائية المدرجة في سجلات الهيئة إلى 1936 منشأة.

كما واصلت الهيئة دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية، من خلال إصدار 1079 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب التحفظ على 480 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الهيئة على إحكام منظومة الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 23 حملة تفتيشية استهدفت محالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية، شملت البحيرة، المنوفية، الدقهلية، الاسماعيلية، بني سويف، القليوبية، الفيوم، كفر الشيخ، المنيا، الشرقية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، نفّذت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية عددًا من الزيارات الميدانية بلغ 51 زيارة شملت أعمال التفتيش الدوري ومعاينة التراخيص بواقع 24 زيارة للمطاعم، 27 زيارة للفنادق بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية، من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية، الدقهلية، مرسى مطروح، الأقصر، أسوان وجنوب سيناء.

وتندرج هذه الجهود ضمن خطة الهيئة التي تستهدف رفع جاهزية المنشآت خلال الموسم السياحي، وتعزيز ثقة الزائرين في جودة وسلامة الخدمات الغذائية المقدمة.

كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة عددًا من الجولات الرقابية بلغ 27 جولة على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات القاهرة، الشرقية، سوهاج، الدقهلية، قنا وأسيوط.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت زيارات تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ 73 جولة متابعة على مصانع انتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية وأسوان لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية، وقد تم تسجيل 1 مجزر دواجن يدوي.

كما أصدرت الإدارة 24 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 28 جولة تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات الجيزة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، البحيرة والمنوفية، وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 10 منشآت جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 726 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 21 زيارة ميدانية في محافظات دمياط، الشرقية، بورسعيد، الجيزة والاسكندرية، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، وتم تسجيل 7 منشآت جديدة ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 632 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 504 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 18 حملة تفتيشية موسعة على 125 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 350 كجم بطارخ بها تغير في الخواص الطبيعية، 600 كجم دواجن وكبدة منتهية الصلاحية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 25 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية خلال المرور.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 2 طن (مخبوزات، لحوم مصنعة، ألبان)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تنفيذ 17 قرارًا للنيابة العامة ( فحص، سحب عينات)، وبناءً على قرار النيابة العامة، تم إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية (2000 عبوة عصير، 200 كجم اجبان).

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة عددًا من الحملات التفتيشية على مدينتي ادكو ورشيد، حيث تم المرور على 38 منشأة غذائية، وتم تحرير 6 محاضر ضبط لمواد غذائية منتهية الصلاحية و 13 محضرًا مخالفة اشتراطات صحية للمنشآت الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتم التنبيه نحو ضرورة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وتوعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء.

وفي إطار التنسيق المسبق مع وزارة الصحة لتنفيذ سلسلة من الحملات التفتيشية الدورية لرفع كفاءة منظومة تداول الغذاء داخل المستشفيات الحكومية على مستوى المحافظة، تم المرور على 6 مستشفيات حكومية للتاكد من جودة الطعام المقدم للمرضى والعاملين، وهي مستشفيات (حوش عيسى، أبو المطامير، رشيد، ادكو، ايتاي البارود، الدلنجات)، حيث تم الوقوف على عدد من الملاحظات المتعلقة بممارسات تداول الغذاء، وتم التنبيه على إدارات المستشفيات بضرورة العمل على تلافي هذه الملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها، بما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء المقدم للمرضى والعاملين على حد سواء.

كما قام فرع الهيئة بالمحافظة بتنفيذ حملات ميدانية شملت المرور على 438 منشأة غذائية شملت 146 منشأة في مدينة دمنهور، 14 منشأة في قرية نديبة التابعة لها ، 116 منشأة في مدينة حوش عيسى، 19 منشأة في قرى (فرهاش – حرارة) التابعين لها، 64 منشأة في مدينة كوم حمادة، 79 منشأة في مدينة أبو حمص.

وخلال هذه الجولات، تم ضبط 240 لتر زيوت مجهولة المصدر ويبدو عليها علامات الفساد الظاهري، وتم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والاشتراطات الصحية المتعلقة بتداول الغذاء، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، كما تم رصد عدد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 10 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الإدارة الصحية، الإدارة التموينية، الرقابة التموينية، إدارة المجازر، الديوان العام بالمحافظة، جهاز حماية المستهلك) على 61 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة (كفر سعد، دمياط، الزرقا، فاراسكور، ميت أبو غالب، كفر البطيخ، السرو، الروضة، رأس البر)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة، كما تم ضبط كمية من اللحوم مجهولة المصدر.

وقام فرع الهيئة بمحافظة المنوفية بتنظيم 10 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى، حيث تم المرور على 40 منشأة غذائية بمدن (منوف، السادات، شبين الكوم، الشهداء)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط منشأة صناعية لانتاج الحلاوة الطحينية والطحينة، غير مرخصة بمركز شبين الكوم، حيث تم ضبط كمية من المواد الغذائية غير مدون عليها أية بيانات، وتم ضبط كميات من المواد الغذائية الأخرى مدون عليها عنوان مخالف لعنوان المصنع الفعلي، كما تبين وجود نقص في الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء داخل المنشأة.

أيضًا، تم ضبط منشأة صناعية لانتاج اللبان، غير مرخصة بمركز الباجور، حيث تم ضبط كمية من المواد الخام مجهولة المصدر، ومنتجات غذائية أخرى تحت التصنيع غير مدون عليها أية بيانات، ومنتجات تامة الصنع مدون عليها بيانات وهمية، وتبين بفحص المنشأة أنها غير مستوفاة للاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء.

كما تم ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتم الإعدام بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم توجيه أصحاب هذه المنشآت إلى ضرورة الإلتزام بالإشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء وضرورة استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي ثبت مخالفتها.وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 6 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 38 منشأة غذائية وذلك بنطاق مراكز (كفر صقر، ديرب نجم، فاقوس، الزقازيق، منيا القمح، ههيا .... وغيرها من المراكز)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وتطبيق الاشتراطات الواجبة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ 4 حملات تفتيشية موسعة بالتعاون مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 13 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 7 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (أسماك مملحة، أجبان، شاي، عسل أسود، زيوت ... وغيرها من المواد الغذائية).

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 6 حملات تفتيشية وذلك بمراكز أسوان، كوم امبو وإدفو، حيث تم المرور على 20 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام زبدة وعصائر مجهول المصدر، شوكولاته خام ومنتجات ألبان منتهية الصلاحية، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 6 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع (المحافظة، مجلس المدينة، مديرية التموين، مباحث التموين) حيث تم المرور على 39 منشأة غذائية بنطاق مراكز (بنها، الخانكة، شبرا الخينة، قليوب)، وأسفرت الحملات عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وتبدو عليها علامات تغير في الخواص (مخللات، مصنعات لحوم، عصائر طبيعية، ألبان ... وغيرها من المواد الغذائية).

كما تم التحفظ على 2 طن لحوم ومصنعاتها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 6 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع (التموين، مباحث التموين، الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك) حيث تم المرور على 29 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (جرجا، أخميم، حي شرق، حي غرب) وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 215 عبوة مواد غذائية بالإضافة إلى كمية من اللحوم المصنعة والأسماك منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الإسكندرية بتنفيذ حملة مكبرة بالاشتراك مع (حي العجمي، جهاز شئون البيئة، مديرية الطب البيطري) حيث تم المرور على 6 منشآت غذائية بنطاق حي العجمي، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإعدام مواد غذائية أخرى منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبها تغير في الخواص الطبيعية (لحوم مصنعة، مشروبات طاقة، ... وغيرها من المواد الغذائية).

وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة اتباع اشتراطات سلامة الغذاء وإمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم وتلافي المخالفات.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغردقة حملة تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (الطب البيطري، التموين، الصحة، البيئة، جهاز حماية المستهلك، مجلس المدينة)، حيث تم المرور على 12 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية (لحوم، دواجن، كبدة).