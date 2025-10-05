عامل يشعل النيران في أعمامه بالمنوفية بسبب خلافات الميراث

أصيب مهندس زراعي بالمعاش وشقيقه ونجله بحروق بقرية برهيم بمركز منوف اثر قيام نجل شقيقه بإشعال النيران به لخلافات بينهم علي الميراث.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف بقيام عامل بإشعال النيران في عمه وشقيقه ونجله بقرية برهيم.

بالانتقال تبين إصابة كلا من “ ح.ع” 66 سنة بالمعاش بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة 90٪ وتم احتجازه بالعناية المركزة، ونجله “ م" وشقيق الاول “ ” ح.ع " 60 سنة بالمعاش.

واتهم المصابون نجل شقيقهم بإشعال النيران بهم أثناء تواجدهم أمام المنزل بسبب خلافات سابقة بينهم علي الميراث.

وتم ضبط المتهم وبحوزته زجاجة سريعة الاشتعال، وتم نقل المصابين الي المستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.